Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı

Geniş Video İzle

Endonezya'da sel felaketinden kurtarılan ve 'şanslı' olarak adlandırılan bir timsah, bir tema parkta ziyaretçilere sergilenirken yaşlı bir adamı ısırdı. Timsahın uysal olduğunu düşünen yaşlı adam, yem vermek isterken aniden saldırıya uğradı. Olay yerine gelen itfaiyeciler, ciddi şekilde yaralanan adamı hastaneye kaldırdı.

18.02.2025 13:42  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da yaşanan şok edici olayda, yerel halkın uysal olduğuna inandığı kurtarılmış bir timsah, yem vermek isteyen yaşlı bir adamı ısırdı.

Geçen hafta selden kurtarılan ve "şanslı" olarak nitelendirilen sürüngen, yerel bir tema parkta ziyaretçilerin adak adaması için tutuluyordu. İsmi açıklanmayan yaşlı adam ve diğer turistler timsahı görmeye gelmişti.

Timsahın uysal olduğunu düşünen yaşlı adam yem vermek için elini uzattığında, yırtıcı hayvan aniden adamın kolunu kapıp onu suya çekti. Görüntülerde, Cimory Dairyland merkezinde timsahın yaşlı adamı çenesinde sallayıp bırakması üzerine dehşete düşen ziyaretçilerin çığlık attığı görülüyor.

İtfaiyeciler Pazartesi akşamı Güney Sulawesi'de ciddi şekilde yaralanan yaşlı adamı hastaneye kaldırdı.

Görgü tanığı Siti Aisyah, "Dede timsaha yem vermek istediğinde ısırıldı. Sakinler hemen onu tahliye etti ve eli kötü yaralandığı için hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yerel itfaiye şefi Hasanuddin, hayvanın 12 Şubat'ta sel basan bir yerleşim bölgesinde yakalandığını ve mini yel değirmenleri, süt hayvanları ve tarım sergileri de bulunan Cimory turistik tesisinde tutulduğunu söyledi.

Yöneticiler, yerel halkın timsaha bağış yapmak için ziyaret edeceğini umuyordu. Ancak şimdi hayvanın yaban hayatı çalışanları tarafından serbest bırakılmasına izin verdiler.

Hasanuddin, "Vardığımızda sakinler olay yerinde toplanmıştı ve bizi kurbana yönlendirdi, bu yüzden tahliye süreci hızlı oldu. Aldığımız bilgiye göre bu timsah daha önce bir çöplük yakınında görülmüş ve karaya yumurta bırakmıştı. Bir dişi timsah varsa, muhtemelen etrafta hala pusuya yatan bir erkek timsah vardır" dedi.

Bu korkunç olay, Endonezya'da bu ay başında bir anne ve oğlunun aynı vahşi hayvan tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan timsah saldırılarının sonuncusu oldu.

Endonezya takımadaları 14 tür timsaha ev sahipliği yapıyor ve bölgenin ikliminde gelişen oldukça büyük ve saldırgan haliç timsahlarının büyük bir popülasyonu bulunuyor.

Doğa korumacılar, aşırı avlanmanın timsahların doğal besin kaynaklarını azaltması ve kıyı alanlarının çiftliklere dönüştürülmesiyle habitat kaybı yaşanması nedeniyle timsahların köylere daha yakın iç kesimlere sürüldüğüne inanıyor.

Gelişmekte olan ülkedeki eğitimsiz yerel halkın hala nehirleri yıkanmak ve ilkel balıkçılık için kullanması, faktörlerin bu ölümcül birleşimi timsah saldırılarının sayısının artmasına yol açmış durumda.

Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı
Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı
Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı
Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı
Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı
Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı

Haberler.com Özel, Endonezya, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alper Çelik:
    Ne kadar uysal olduğunu görmüş oldu 17 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    Timsahlarla şaka olmaz 15 1 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    aynı dostum arkadaşım dediklerim gibi. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:07:19. #1.11#
SON DAKİKA: Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.