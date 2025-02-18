Timsah, kendisine yem veren yaşlı adam saldırdı

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Endonezya'da yaşanan şok edici olayda, yerel halkın uysal olduğuna inandığı kurtarılmış bir timsah, yem vermek isteyen yaşlı bir adamı ısırdı.

Geçen hafta selden kurtarılan ve "şanslı" olarak nitelendirilen sürüngen, yerel bir tema parkta ziyaretçilerin adak adaması için tutuluyordu. İsmi açıklanmayan yaşlı adam ve diğer turistler timsahı görmeye gelmişti.

Timsahın uysal olduğunu düşünen yaşlı adam yem vermek için elini uzattığında, yırtıcı hayvan aniden adamın kolunu kapıp onu suya çekti. Görüntülerde, Cimory Dairyland merkezinde timsahın yaşlı adamı çenesinde sallayıp bırakması üzerine dehşete düşen ziyaretçilerin çığlık attığı görülüyor.

İtfaiyeciler Pazartesi akşamı Güney Sulawesi'de ciddi şekilde yaralanan yaşlı adamı hastaneye kaldırdı.

Görgü tanığı Siti Aisyah, "Dede timsaha yem vermek istediğinde ısırıldı. Sakinler hemen onu tahliye etti ve eli kötü yaralandığı için hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yerel itfaiye şefi Hasanuddin, hayvanın 12 Şubat'ta sel basan bir yerleşim bölgesinde yakalandığını ve mini yel değirmenleri, süt hayvanları ve tarım sergileri de bulunan Cimory turistik tesisinde tutulduğunu söyledi.

Yöneticiler, yerel halkın timsaha bağış yapmak için ziyaret edeceğini umuyordu. Ancak şimdi hayvanın yaban hayatı çalışanları tarafından serbest bırakılmasına izin verdiler.

Hasanuddin, "Vardığımızda sakinler olay yerinde toplanmıştı ve bizi kurbana yönlendirdi, bu yüzden tahliye süreci hızlı oldu. Aldığımız bilgiye göre bu timsah daha önce bir çöplük yakınında görülmüş ve karaya yumurta bırakmıştı. Bir dişi timsah varsa, muhtemelen etrafta hala pusuya yatan bir erkek timsah vardır" dedi.

Bu korkunç olay, Endonezya'da bu ay başında bir anne ve oğlunun aynı vahşi hayvan tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan timsah saldırılarının sonuncusu oldu.

Endonezya takımadaları 14 tür timsaha ev sahipliği yapıyor ve bölgenin ikliminde gelişen oldukça büyük ve saldırgan haliç timsahlarının büyük bir popülasyonu bulunuyor.

Doğa korumacılar, aşırı avlanmanın timsahların doğal besin kaynaklarını azaltması ve kıyı alanlarının çiftliklere dönüştürülmesiyle habitat kaybı yaşanması nedeniyle timsahların köylere daha yakın iç kesimlere sürüldüğüne inanıyor.

Gelişmekte olan ülkedeki eğitimsiz yerel halkın hala nehirleri yıkanmak ve ilkel balıkçılık için kullanması, faktörlerin bu ölümcül birleşimi timsah saldırılarının sayısının artmasına yol açmış durumda.