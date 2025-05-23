İstanbul'da bebek ölümleriyle gündeme gelen Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan ve kayyum atanan Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. TMSF, hastanenin ticari ve iktisadi bütünlüğünü ihale yöntemiyle devretmeye hazırlanıyor.
TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Açıklamada, Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışının kapalı zarf ve açık artırma usulleri bir arada kullanılarak gerçekleştirileceği belirtildi.
İhaleye katılmak isteyenlerin, 768 milyon 100 bin lira muhammen bedelle belirlenen satış için 76 milyon 810 bin lira teminat yatırması gerekiyor. Kapalı tekliflerin 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.
Kapalı tekliflerin ardından yapılacak açık artırma, 2 Temmuz 2025 saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Satış süreci, Türkiye'nin sağlık sektöründe dikkat çeken davalarından birine konu olan bu hastanenin geleceği açısından da önem taşıyor.
Hatırlanacağı üzere, İstanbul'da bebeklerin yaşamını yitirmesine neden olan ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak anılan davada, hastanelerin sigortadan usulsüz para almak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu ortaya çıkmıştı. Avcılar Hospital Hastanesi de bu skandalın merkezinde yer almış ve davanın ardından kapatılarak TMSF'ye devredilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › TMSF 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında kapatılan bir hastaneyi satışa çıkardı - Son Dakika
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