TMSF 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında kapatılan bir hastaneyi satışa çıkardı

İstanbul'da bebek ölümleriyle gündeme gelen Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan ve kayyum atanan Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. TMSF, hastanenin ticari ve iktisadi bütünlüğünü ihale yöntemiyle devretmeye hazırlanıyor.

TMSF, RESMİ GAZETE'DEN İLANLA DUYURDU

TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Açıklamada, Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışının kapalı zarf ve açık artırma usulleri bir arada kullanılarak gerçekleştirileceği belirtildi.

İHALE BEDELİ 768 MİLYON LİRA

İhaleye katılmak isteyenlerin, 768 milyon 100 bin lira muhammen bedelle belirlenen satış için 76 milyon 810 bin lira teminat yatırması gerekiyor. Kapalı tekliflerin 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.

AÇIK ARTIRMA 2 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Kapalı tekliflerin ardından yapılacak açık artırma, 2 Temmuz 2025 saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Satış süreci, Türkiye'nin sağlık sektöründe dikkat çeken davalarından birine konu olan bu hastanenin geleceği açısından da önem taşıyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI TÜRKİYE'Yİ SARSMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, İstanbul'da bebeklerin yaşamını yitirmesine neden olan ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak anılan davada, hastanelerin sigortadan usulsüz para almak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu ortaya çıkmıştı. Avcılar Hospital Hastanesi de bu skandalın merkezinde yer almış ve davanın ardından kapatılarak TMSF'ye devredilmişti.