Tokat'ta Patlama Davası Başladı - Son Dakika
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Tokat'ta Patlama Davası Başladı

Tokat'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Şüpheli 'yapmadım' dedi.

18.10.2024 13:55
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Tokat'ta 18 Mayıs tarihinde bir bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 5'i asker 6 kişi yaralanmıştı. Olayın bir numaralı şüphelisi hakim karşısında, "Ben yapmadım" dedi.

18 Mayıs tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evinde, jandarma ekipleri eve girdikleri sırada patlama meydana geldi. Patlama sonrası bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban'ın oğlu Sefa Can Karaçoban hayatını kaybederken, Ahmet Karaçoban ile birlikte Uzman Çavuş M.A. (25), Jandarma Astsubay M.E. (32), Uzman Çavuş B.M. (30), Uzman Çavuş A.S. (28) ve Uzman Çavuş S.E. (28) ağır yaralanmıştı.

Bir kişinin öldüğü, 5'i asker 6 kişinin yaralandığı olayın duruşması Tokat Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Sanık T.Ö. tutuklu bulunduğu Erzincan'dan Tokat'a getirildi. Sanık İ.G. ise video bağlantı sistemi ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada iddianamenin açıklanmasının ardından sanıklar, iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmedi.

Hakim, İ.G.'ye Samsun'daki ortağı T.Ö. ile ortak olduğu işletmesi otel inşaatındaki 33 demir parçasının patlamanın olduğu evdeki malzemelerle benzerlik gösterdiği ve inşaattaki tüpün olay yerindeki tüple benzerlik gösterdiğini söylemesi üzerine, İ.G. olayı kendisinin işlemediğini ve bu malzemenin nereden geldiğini bilmediğini iddia etti.

Eşiyle gönül ilişkisi var diye boşandı

Öte yandan İ.G., eski eşi Keziban N. ile patlamanın yaşandığı evin oğlu olan ve olay sonrası hayatını kaybeden Sefa Can Karaçoban ile gönül ilişkisi yaşadıklarını öğrendikten sonra eşini darp ettiğini, bu sebeple 1 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Serbest kaldıktan sonra boşanma davası açtığını belirten İ.G. olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia edip, suçlamaları kabul etmedi.

T.Ö. ise İ.G. ile ortak olduğunu, olay gününden bir gün önce ortağının moralinin bozuk olması nedeniyle Erbaa'ya gittiğini söylemesi üzerine kendisinin de ona destek verip konuşmak için gittiğini söyledi.

Duruşmaya katılan iki sanığın avukatları da müvekillerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme başkanı ise sanıkların tutukluluklarının devamına karar verip, T.Ö.'nün HTS kayıtlarının kontrol edilmesine ve yeni tanıkların dinlenmesi gerekçesiyle duruşmayı 8 Ocak 2024 tarihine erteledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Patlama Davası Başladı - Son Dakika

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