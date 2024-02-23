Türk Escobar\'ın çetesine ağır darbe! 20 milyar liralık mal varlığına el konuldu

'TÜRK Escobar' olarak bilinen Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilenler emniyet müdürlüğünde sergilendi. Ele geçirilenler arasında çok sayıda silah ile altın seti olduğu görüldü. Yaklaşık 20 milyar TL değerindeki mal varlığına tedbir konulduğu açıklandı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevindeki Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ürfi Çetinkaya ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içinde bulunduğu suç örgütünün; Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi.
Şüphelilerin, etrafındaki kişilerle beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havala yöntemiyle, gizli bölmeli araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak Türkiye'ye getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan kişiler üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketlerle akladıkları tespit edildi.
MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı. Yapılan işbirliği neticesinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 adet kiralık kasa, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdan olmak üzere yaklaşık 20 milyar TL değerinde mal varlığına tedbir konuldu. Adreslerde ele geçirilen altın, silah ve paralar ise emniyette sergilendi. Sergilenen mal varlıkları arasında işlemeli bıçaklar, altın setler ve silahlar dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Türk Escobar'ın çetesine ağır darbe! 20 milyar liralık mal varlığına el konuldu - Son Dakika
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