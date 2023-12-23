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Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta eşiyle birlikte gittiği bir barda alkolün dozunu kaçıran ünlü şarkıcı Atilla Taş, polis ekiplerine küfredip mukavemet gösterdiği için tutuklanırken, olay anının görüntüleri çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, alkolün etkisiyle ayakta durmakta dahi güçlük çeken Atilla Taş ve eşinin polise uzun süre direndiği, hatta saldırmaya kalktığı görüldü.

23.12.2023 - 20:09,  Güncelleme: 20:32
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Beşiktaş'ta gittiği mekanda aşırı alkolün etkisiyle kavga çıkaran ünlü şarkıcı Atilla Taş, polis ekiplerine de direndiği için tutuklanırken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Atilla Taş ve eşinin polislere uzun süre direndiği, bir ara saldırmaya kalktığı görüldü.

POLİSE KÜFREDİP UZUN SÜRE DİRENDİ

Beşiktaş Köyiçi'nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen ünlü şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdi. Bunun üzerine dışarı çıkarılan Taş, bu kez işletmeciler ile kavga etmeye başladı. Bağırma ve çığlık sesi duyulması üzerine polis ekipleri eğlence mekanına gitti. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alındı. Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde özellikle Atilla Taş'ın aşırı alkol nedeniyle ayakta durmakta dahi zorlandığı görüldü. Atilla Taş ve eşinin polise uzun süre direndiği, bir ara saldırmaya kalktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tutuklanan Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Atilla Taş 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Davutpaşa'da tamamladı. İstanbul'da Erol Köse ile tanışarak müzik sektörüne giren Taş, ilk albümü olan 'Kırmızılım'ı piyasaya sürdü. Bu albümdeki "Hamçökelek" şarkısı, onun ünlenmesini sağladı. 2010'ların başında Kanal 7'de "Taş Devri" isimli programı sundu.

Tutuklanan Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

31 Ağustos'ta, FETÖ'nün 'medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla Gemlik, Bursa'da göz altına alındı ve 3 Eylül'de "örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla İstanbul'da tutuklandı. Cezaevindeyken Meltem Güler ile evlenen şarkıcı, 14 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra 25 Ekim 2017'de tahliye oldu.

Tutuklanan Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Tutuklanan Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Tutuklanan Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Tutuklanan Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Tutuklanan Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Cezaevine gönderilen Atilla Taş\'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
YORUMLAR (3)
  • Ahmet yilmaz: Polis deyil bunlar eskiya Yanıtla 5 27
  • Emekli Tahminci: O ilk saldiriyor ve polisin mudahelesi ile düşüyor polisin ondan sonraki müdahalesi geliyor ve diğer polisler niye bakıyor burayı kavrayamadım onlar polis teskilatından değilmi?Tabiki olayın aslına bakmak lazım Yanıtla 10 21
  • Ali Arslan: Bu video da polisin Attila taşı dövdüğü görülüyor eşide kocasını kurtarmaya çalışıyor,bahsettiğiniz gibi bir karşılıklı kavga görünmüyor Yanıtla 67 39

Beşiktaş, kavga, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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