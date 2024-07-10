Ulusal Kanal\'da Genel Müdür Değişikliği: Genel Müdür Çağdaş Cengiz oldu

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Ulusal Kanal'ın yeni Genel Müdürü Çağdaş Cengiz oldu. Önceki Genel Müdür Adnan Türkkan ise Ankara Temsilciliği görevine üstlendi.

"MİLLİ CEPHEYİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Görev değişiklikleri dün Ulusal Kanal haber merkezinde Görev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Önsel ve Yönetim Kurulu üyesi Şule Perinçek'in katılımıyla ilan edildi. Ulusal Kanal'ın yeni Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan "Kazandığımız tecrübeyle Ankara'da siyasetin merkezinde milli cepheyi güçlendirecek adımlar atmak, çözüm programımızı hayata geçirmek üzere gidiyoruz. Yeni kaynaklar yaratarak, kanalımızın güçlenmesi için görev başında olacağız. Kolektifin katkı ve emeği ile başaracağız." dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Ulusal Kanal'ın yeni Genel Müdürü Cengiz ise Ulusal Kanal çalışanlarının diğer televizyon kanallarından farklı erdemleri olduğunu anlattı. Cengiz, "Ulusal Kanal, davanın ön cephesindeki suvari… Vatan savunmasındaki Mehmetçik için, üreticiler için de mücadele ediyor. Maddi açıdan zorlukları göğüslüyoruz. Dayanışma, omuz verme, düşen arkadaşını kaldırma gibi erdemleri sistem televizyonlarında bulamazsınız. Eksiklerimiz oluyor, hatalarımız oluyor ama yalnız değiliz. Birlikte bütün zorlukları aşacağımızı, başaracağımızı biliyoruz." diye konuştu.

"YENİDEN VE DAHA GÜÇLÜ İNŞA EDİLECEK"

Görevlendirmelerin kamuoyuna ilan edildiği Ulusal Kanal Özel Yayınında konuşan Görev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Önsel "Ulusal Kanal, Ankara'da, Ankara temsilciliğini yeniden inşa edecek. Siyasetin merkezi, devletin merkezi Başkent Ankara'da milli sesi ve milli kuvveti daha da yaygınlaştıracak, kuvvetli hale getireceğiz.Başarılı bir atak yaptığımızı hep birlikte göreceğiz.." dedi.

"ULUSAL KANAL'DA GÖREV ALMAK BİR VATANSEVER İÇİN ONURDUR"

Özel Yayında açıklamalar yapan Adnan Türkkan "Burada görev almak, hangi biriminde olursa olsun, Ulusal Kanal'da görev almak bir vatansever için, devrimci için büyük bir onurdur. Şimdi yeni görevlere talibiz, yeni görevleri başaracağız. Siyasi etkimizi, çözümlerimizi, programı daha hızlı oldurmaya, milli devleti daha çok savunmaya, siyasetin, devletin, güvenlik kuvvetlerinin, sendikaların, hepsinin merkezi Ankara'da, o merkeze etki etmeye gidiyoruz. Onlara siyasi mücadelemizi, programımızı benimsetmeye gidiyoruz. Milli devleti yeniden inşa etme mücadelesinde Ankara'da güçlü bir yayıncılık yapacak, yeni bir göreve iştahlıyız, heyecanlıyız. Ankara'da hep birlikte çok önemli başarılara, haberlere, yayınlara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

"SEYİRCİ OLMAK YOK HAREKETE GEÇMEK VAR"

"Seyirci olmak yok, harekete geçmek var." diyen Genel Müdür Çağdaş Cengiz "Bu kararla birlikte bütün görevleri yürüten arkadaşlarımızla daha dinamik, daha tecrübeli bir kolektif yaratmış olduk." dedi.Ulusal Kanal'ın, toplumu mücadele hattına ve görevlere çağırdığını belirten Cengiz, Ulusal Kanal'ın "vatan ve devrim davası için harekete geçiren bir kanal olması itibarıyla bütün kanallardan farklı" olduğu söyledi.

ADNAN TÜRKKAN KİMDİR?

Adnan Türkkan, 1983 yılında Malatya'nın Arguvan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Adnan Türkkan, liseyi Tekirdağ'da, üniversiteyi Ankara'da bitirdi.

Üniversite yıllarından itibaren toplumsal mücadelenin içine giren Adnan Türkkan, 2001-2003 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi Gençlik Kolu Başkanlığı görevini üstlendi. Adnan Türkkan, 2004 ile 2006 yılları arasında da Atatürkçü Düşünce Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Türkkan, 2006'da Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü Türkiye Gençlik Birliği'nin Kurucu Genel Başkanı oldu.

TGB'de uzun yıllar yöneticilik yapan Türkkan, 2011 yılında Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Ergenekon-Balyoz gibi tertip davalar döneminde Ulusal Kanal'ın başında görev yaptı.Adnan Türkkan ayrıca, Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile röportajı gerçekleştiren ilk televizyoncu oldu.

5 Ağustos 2013'te Silivri'de görülen ve kamuoyunda "Ergenekon" adı verilen kumpas davalarında Adnan Türkkan hakkında "10,5 yıl hapis cezası ve yakalama" kararı çıkarıldı. O sırada yurt dışında bulunan Türkkan yaklaşık 1 yıl sürgünde yaşamak durumunda kaldı ve o dönemde Ulusal Kanal Avrupa Temsilciliği görevini üstlendi.

Türkiye'ye döndükten sonra Ulusal Kanal'da Genel Yayın Yönetmenliği dahil çeşitli görevler üstlendi. 2017'den itibaren Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Görev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkkan, evli, Asya ve Duru isminde iki kız çocuğu babasıdır.

ÇAĞDAŞ CENGİZ KİMDİR?

25 Kasım 1987'de Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. Sakarya İlköğretim Okulu ve Milas Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

19 Mayıs 2006'da kurulan Türkiye Gençlik Birliği kurucularındandır. 2010-2013 yılları arasında TGB Genel Başkan Yardımcısı olan Cengiz, 10 Mart 2013 itibariyle aldığı TGB Genel Başkanlığı görevini 27 Mayıs 2017 günü gerçekleştirilen kongreye kadar sürdürdü.

TGB'den mezun olan Çağdaş Cengiz, 6 Haziran 2017 günü Genel Yayın Yönetmeni olarak Ulusal Kanal'da görevine başladı. 2018-2019 yayın döneminde Ana Haber Bülteni sunuculuğu da yapan Cengiz, 2019 yılında askerlik nedeniyle Ulusal Kanal'daki GYY görevini devretti. Cengiz, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürürken, SEBİL ve Yalancının Mumu programlarını hazırlayıp sundu.

2020 yılında askerlik dönüşü Kültür ve Sanat Bürosu Başkanlığı göreviyle Vatan Partisi MYK (Merkez Yönetim Kurulu) üyeliğine seçildi. 2021 yılı Aralık ayı sonunda Vatan Partisi İzmir İl Başkanı oldu. 2023 Yılı Eylül'ünde Vatan Partisi Merkez Propaganda Büro Başkanlığı görevini üstlenen Cengiz, 8 Temmuz 2024 günü itibariyle Ulusal Kanal Genel Müdürü görevini aldı. Çağdaş Cengiz Ulusal Kanal Sunucusu Deniz Çağlayan Cengiz ile evli ve Tomris Lena adlı kız çocuğunun babasıdır.