Vali Hacıbektaşoğlu asayiş tedbirlerini açıkladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu kurban bayramı öncesinde asayiş tedbirlerini açıkladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, asayiş tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, bayram öncesi alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı. Diğer yandan yapılan operasyonlara da değinen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 2 mafya tipi suç çetesi çökertildiğine dikkat çekti. Valilik girişinde yapılan basın toplantısına İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç katıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Suç ve suçlulularla kararlılığımız devam etmektedir. Son bir yıl içerisinde Zonguldak'ın güvenlik ve asayişine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir araya

geldik. Güvenlik güçlerimizin çabalarıyla ilgili siz değerli hemşerilerimiz ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın himayelerinde, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz ayları nedeniyle iller arası hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Bu sebeple vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için trafik denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Amacımız tüm vatandaşlarımızın bu bayramda sevdiklerine sağsalim kavuşmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda 1.289 Emniyet Teşkilatı, 1.140 Jandarma Komutanlığı, 58 Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere toplam 2.487 Personel ile şehrimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz" dedi.

Son bir yıllık çalışmalara değinen Vali Hacıbektaşoğlu, "Son bir yıllık dönem içerisinde İlimiz genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda; Terör Olayları ile İlgili; Son bir yılda gerçekleştirilen 17 operasyonda 21 şahıs gözaltına alınmış 7'si tutuklanmış, 7'si ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmıştır. Organize Suçlarla Mücadelede; Son bir yılda gerçekleştirilen 23 operasyonda 56 şahıs gözaltına alınmış, 32'si tutuklanmış, 8'i Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı ise güvenlik güçlerinden salıverilmiştir. Yapılan operasyonlarda 29 Tabanca, 9 Av Tüfeği, 6 Gaz-Kuru Sıkı Tabanca, 1.556 Fişek, 157 Çek-Senet ele geçirilmiş olup, 1'i Uluslararası 1'i Yerel olmak üzere 2 Mafya Tipi Organize Suç Çetesi Çökertilmiştir. Kaçakçılık Suçlarında son bir yılda gerçekleştirilen 141 operasyonda 94 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda 163,5 L Alkollü İçki, 350 L Etil Alkol, 1.058 paket Sigara, 195 adet Eski Eser, 1.320 Sikke, 1.307 g Tütün, 69.198 adet Makaron, 52 adet Elektronik Sigara, 234 adet Cinsel İçerikli Ürün, 1.186 Cep Telefonu ve Aksesuarı ele geçirilmiştir. Göçmen Kaçakçılığı Suçlarında; Son bir yılda gerçekleştirilen 12 operasyonda, 18 organizatör yakalanmıştır. Yapılan operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalanmış, 81'i sınır dışı edilmiştir. Narkotik Suçlarına Yönelik son bir yılda gerçekleştirilen 749 operasyonda 195 şahıs gözaltına alınmış, 138'i tutuklanmış, 57'si ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 38 kg 167 g Esrar, 1 kg 596 g Skunk, 40 g Eroin, 119 kg 450 g Kokain, 8kg 709 g Bonzai, 5 kg 700 gr Metamfetamin, 21 gr Afyon 1.406 adet Ecstasy, 1 kg 593 g Kenevir Tohumu, 763 adet Sentetik Ecza, 1.816 Kenevir Kökü ele geçirilmiştir. Ticareti ve kullanımı, toplum sağlığını, aile kurumunu, ahlaki değerleri, gençlerin eğitimini ve gelişimini ciddi şekilde tehdit eden narkotik suçlarına karşı yürütülen çalışmalarımız, artan bir yoğunluk ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, aranan şahıslara yönelik de şöyle dedi:

"Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı hem önleyici hem de cezai tedbirler güçlendirilerek, toplumun tüm kesimlerini korumayı amaçlayan geniş çaplı operasyonlar ve bilinçlendirme faaliyetleri artırılacaktır. Aranan Şahıslar (Yakalama Sayıları) Son bir yılda haklarında Hapis Cezası bulunan 1.730 şahsın yakalanması yapılmıştır. Kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedefleyen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi KADES ve Kadına El Kalkamaz eğitimleri kapsamında son bir yılda 2.230 kadın ve erkek vatandaşımıza kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla eğitim verilmiş, KADES uygulaması anlatılarak telefonlarına indirilmesi sağlanmıştır. Son bir yılda verilen farkındalık eğitimleri neticesinde uygulamaya kayıtlı kişi sayısı 22.745 olmuştur. Kadına karşı şiddeti önlemek ve mağdurlarını korumak amacıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında çeşitli tedbirler uygulanmaktadır. Bu kapsamda, acil durumlarda koruma kararları çıkarılmakta, sığınma evleri sağlanmakta ve mağdurlara yönelik destek hizmetleri sunulmaktadır. Son bir yılda 1.745 olay meydana gelmiş, 5.081 Önleyici Tedbir Kararı verilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında son bir yılda toplam Çalışma Yapılan Sosyal Medya Hesabı sayısı 7.664 olurken, Terör İltisaklı tespit edilen hesap sayısı 122 olmuştur. Son bir yılda Bilişim Sistemleri, Ödeme Sistemleri, Yasadışı Bahis, Çocuk İstismarı konularında toplamda 70 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 107 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 43'ü tutuklanmış, 64'ü ise serbest bırakılmıştır. Kaçak Maden Ocaklarına Yönelik son bir yılda 1.792 denetim yapılmış, denetimler sonucunda 509 Ocak kapatılmış, 353 adli ve idari işlem yapılarak 254,4 Ton Kömür ele geçirilmiştir. İlimizde yaşanan asayiş olayları değerlendirildiğinde ise; Kişilere Karşı Meydana Gelen 10 Önemli Suç Son bir yılda Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz, Konut dokunulmazlığının İhlali, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Cinsel Saldırı, Kişilerin Huzur ve Sükünunu Bozma, Kişilere Hakaret, Tehdit, Kasten Yaralama, Kasten Öldürme suçları olmak üzere toplam 6.170 olay gerçekleşmiştir. Bu olayların %98'i aydınlatılmıştır. Mal Varlığına Karşı Meydana Gelen 9 Önemli Suç son bir yılda İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Evden Hırsızlık, Otodan Hırsızlık, Oto Hırsızlığı, Yağma (Gasp), Motosiklet Hırsızlığı, Dolandırıcılık olayları olmak üzere toplam 1.430 olay gerçekleşmiştir. Bu olayların %75'i aydınlatılmıştır. Güvenli ve düzenli trafik akışını sağlamak, sürücüleri uygun davranışlara teşvik etmek, trafik kurallarına uyumu artırmak amacıyla gerçekleştirilen, Zonguldaklı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda oldukça önemli olan Trafik Denetimlerinde son bir yılda Zonguldak ili genelinde Tescilli Araç sayısı 186.976 olurken, Zonguldak ili genelinde Tescilli Motosiklet sayısı ise 18.850 olmuştur. Son bir yılda Okul Servis Aracı ve Ticari Taksiler dahil Kontrol Edilen Araç/şahıs sayısı 456.221 olmuştur."

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen, son bir yılda Yaralanmalı kaza sayısını bin 709 olarak açıklayan Hacıbektaşoğlu; "Ölümlü kaza sayısı ise 16 olmuştur. TCSG 86 Bot Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik güçlerimiz tarafından kıyı güvenliğimizin sağlanması adına son bir yılda denizden 4.592 saat, karadan ise 3.542 saat faaliyet icra edilmiş, gerçekleştirilen faaliyetlerde; 882 Balıkçı Teknesi, 717 Özel Tekne, 26 Gezi Teknesi, 69 Ticari Gemi denetlenmiş, 11.199 şahıs ve 108 telsiz sorgusu yapılmıştır. 7 arama kurtarma faaliyeti yürütülmüştür. Kurban Bayramı tatili süresince şehir içi ve şehirlerarası karayollarımızda trafik yoğunluğunun artacağı göz önünde bulundurularak gerekli trafik tedbirleri en üst seviyeye alınmış, vatandaşlarımızın daha güvenli yolculuk yapmaları amacıyla ilimiz genelinde 151 Ekip, 1.075 Personel görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın ve araç sürücülerin bayram tatili sürecinde yolculukları sırasında; Trafikte aşırı hız yapmamaları, Araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, Otobüs yolcularının da emniyet kemeri kullanması, Cep telefonuyla görüşme yapmamaları, Araç sürücülerinin yaya geçitleri ile kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları, Sürücülerin Şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, Sürücülerin dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması için her iki saatte on dakika mola vermeleri, Karayolları üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi ihlallerin yapılmaması, Yola çıkılmadan önce araç bakımlarının yapılarak eksikliklerinin giderilmesi gibi trafik kurallarına riayet etmek, trafik kazalarının önüne geçilmesi ve güvenli bir yolculuk için oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, trafikte sorumluluk bilincini artırmak amacıyla "Hayatla Yarışılmaz" mottosu kullanılmıştı. Bu bayramda ise "Yolun Sonu Bayram Olsun" diyerek trafik kazalarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, ilimizde huzurun temini için tüm ekiplerimizle birlikte büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz. Suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılığımızdan taviz vermeden, etkin bir şekilde hareket ediyoruz. Güvenlik ve huzurun sürekliliği için vatandaşlarımızın bilinçli ve duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir. Her bireyin, çevresinde olup bitenlere karşı dikkatli olması ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi, ortak amacımıza ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, toplum olarak güvenlik güçlerimizle iş birliği içinde hareket etmeye devam etmeliyiz. Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, teknolojinin sunduğu imkanları en üst düzeyde kullanarak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele etmektedir. İstihbarat birimlerimiz, güncel ve doğru bilgilerle destek sağlayarak, operasyonların başarıyla yürütülmesini sağlamaktadır. Yargı mensuplarımız adaletin tecelli etmesi, değerli basın mensuplarımız ise kamuoyunu doğru bilgilendirmek için titizlikle çalışmaktadır. Bu zorlu süreçte, toplumun her kesiminden gelen destek ve dayanışma, bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Hep birlikte, Zonguldak'ın güvenli ve huzurlu bir şehir olarak kalması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimize gösterdikleri anlayış ve iş birliği için bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - ZONGULDAK