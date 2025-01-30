Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı - Son Dakika
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3.Sayfa

Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

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Şanlıurfa'da camideki masanın çekmecesinden yaklaşık 5 bin TL'nin çalındığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

30.01.2025 14:44  Güncelleme: 14:59
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Şanlıurfa'da dün öğlen saatlerinde Haliliye Mahallesi İmam Azam Camisi'nde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusundaki müezzine ait odanın penceresinden içeri girdi. Dolap ve masa çekmecelerini karıştıran şüpheli, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yaklaşık 5 bin TL'yi aldı.

Yer: Şanlıurfa! Yaptığı rezilliği kimse görmeyecek sandı ama kamera kayıttaydı

POLİSE HABER VERDİLER

Şüpheli, daha sonra pencereden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra odaya giren caminin imamı, içerinin dağınık olduğunu ve toplanan paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Yer: Şanlıurfa! Yaptığı rezilliği kimse görmeyecek sandı ama kamera kayıttaydı

O ANLAR KAMERADA

Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • KAPLAN BEY:
    imamın makam odasına baka MALALLAH 29 321 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    camilerde para toplanmasinin yasaklanmasi gerekli... hic bir sekilde para toplama yeri degildir ibadethaneler. gecmiste buyuk isimler para sandigi vs olan camilerde namaz bile kilmamistir (hz Ömer ya da Ebu Hanife olmasi lazim hatirlamiyorim su an ) asla vermedin vermem de. diyanet ise butcesi var, imam ise maas aliyor vs . ortamala akla sahip herkes para ve din iliskisinden kacinir iken ne garip bizimkiler bunu bir halkin huzur bulmasi bi iyilik sevap yaptim seklinde dusunmesine itiyor . o paralar bolge halkindan ac fakir ve ya ihtiyac sahiplerine verilmiyor, verilse dahi para ve ibadethane asla bir arada olmamali. 48 272 Yanıtla
  • Behzat:
    belki adamın ihtiyacı vardır nasıl olsa buhar olacaktı. 19 269 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Hep imamlarmi çalacak birazda başkasi çalsin 48 226 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    yarın cuma telafi ederler, camiden para çalınıyorsa adamın ihtiyacı varmış, bu kişiyi hırsızlık yapar hale getirenler sorumlu bu durumdan 21 223 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    çocuğuna birşey almak istemiştir belki 6 126 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Caminin derneği olması gerekir parayı da makbuz karşılığı dernek toplar makbuz karşılığı kayıtlara geçer hesaba yatırılır. imam cemaatten para toplayamaz. 15 108 Yanıtla
  • akif ceylan:
    eceli gelen köpek camii duvarına işer 78 10 Yanıtla
  • monşer null:
    Değer mi hiç boş yere 23 5 Yanıtla
  • Apo Kara:
    Dini bilmeyen yaşadığını da din Sayan bir toplum da anca bu beklenir 20 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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