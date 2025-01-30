Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

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Şanlıurfa'da dün öğlen saatlerinde Haliliye Mahallesi İmam Azam Camisi'nde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusundaki müezzine ait odanın penceresinden içeri girdi. Dolap ve masa çekmecelerini karıştıran şüpheli, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yaklaşık 5 bin TL'yi aldı.

POLİSE HABER VERDİLER

Şüpheli, daha sonra pencereden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra odaya giren caminin imamı, içerinin dağınık olduğunu ve toplanan paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

O ANLAR KAMERADA

Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.