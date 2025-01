Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Serkan Güngör:

camilerde para toplanmasinin yasaklanmasi gerekli... hic bir sekilde para toplama yeri degildir ibadethaneler. gecmiste buyuk isimler para sandigi vs olan camilerde namaz bile kilmamistir (hz Ömer ya da Ebu Hanife olmasi lazim hatirlamiyorim su an ) asla vermedin vermem de. diyanet ise butcesi var, imam ise maas aliyor vs . ortamala akla sahip herkes para ve din iliskisinden kacinir iken ne garip bizimkiler bunu bir halkin huzur bulmasi bi iyilik sevap yaptim seklinde dusunmesine itiyor . o paralar bolge halkindan ac fakir ve ya ihtiyac sahiplerine verilmiyor, verilse dahi para ve ibadethane asla bir arada olmamali.