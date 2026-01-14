Kahreden tesadüf: 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kahreden tesadüf: 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

14.01.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta evinde elma yerken nefes borusuna parça kaçması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Nazmiye Esen son yolculuğuna uğurlandı. Esen'in annesinin de benzer bir durumdan dolayı hayatını kaybetmesi, ailenin yaşadığı trajediyi derinleştiriyor.

Zonguldak'ta evinde elma yerken nefes borusuna parça kaçması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Nazmiye Esen son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz kadının annesinin de 2020 yılında patates püresi yerken boğazına takılması sonucu öldüğü, oğlunu ise 2016 yılındaki trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Esen'in, eşi Özkan Esen ile annesini kaybettiği yıl olan 2020'de dünyaevine girdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde güvenlik personeli olarak görev yapan 45 yaşındaki Nazmiye Esen, mesai bitimi evine geldi. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Esen, bir süre sonra mutfakta elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçması sonucu nefessiz kaldı. Durumu fark eden kızı Sude'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Esen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Annesi de patates püresinin boğazına kaçması sonucu ölmüş

Nazmiye Esen'in ölümü kahreden bir tesadüfü de ortaya çıkardı. Esen'in annesi Hatice Yarbaşı'nın 2020 yılında pandemi döneminde evinde patates püresi yediği sırada yiyeceğin boğazına takılması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Nazmiye Esen'in 2016 yılında Konya'da geçirdikleri trafik kazasında ilk evliliğinden olan oğlu Yahya Muslu'yu kaybettiği, aynı araçta bulunan kendisi ve kızı Sude Muslu'nun ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Pandemi döneminde evlenmişlerdi

Hayatını kaybeden Nazmiye Esen ile ilgili yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Esen'in, eşi Özkan Esen ile 4 Ekim 2020 tarihinde pandemi döneminde dünya evine girdiği öğrenildi. Çiftin nikahını ise dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kıymıştı.

"Kızı ağzından köpükler gelirken buldu"

Nazmiye Esen'in amcasının oğlu olan Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammet Yarbaşı şunları söyledi:

"Saat 16.30 civarı işten geliyor. Biraz yorgun olduğunu beyan ediyor ve 2-3 saat uyuyor. Sonra enişte geliyor. Yemek falan yedikten sonra uyuyorlar. Nazmiye ise elmayı çok sever. Mutfakta sandalyede otururken elma yiyor. Ondan sonrasını kızı görüyor. Kalktığında zaten ağzından köpükler gelmiş. Aktığında yere düşüyor. Yaşadığımız bildiğimiz bu."

Nazmiye Esen'in annesinin ölümüyle ilgili soruyu da yanıtlayan Yarbaşı, "O zaman ben nöbetteydim. Kozlu ilçesindeki evlerinde olmuştu. Olayın çok akışını hatırlamıyorum ama patates püresinden hayatını kaybetti. 2020 yılıydı. Nazmiye'nin oğlu Yahya da 2016 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti" diye konuştu.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ise büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Anlatacak çok şey yok. Üzgünüz. Personelimizi kaybettik. Yediği elmanın boğazında kalması, soluğunun kesilmesiyle birlikte ne yazık ki rahmetli oldu. Üzgünüz. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Eşini Vali teselli etti

Nazmiye Esen için Kozlu Merkez Mahallesi Çavdar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi ve kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Yahya Yarbaşı cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Yaklaşık 6 yıl önce evlendiği eşini aniden kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Özkan Esen'i de Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu teselli etti.

Nazmiye Esen'in sevdiklerinin yanı sıra protokol üyelerinin de katıldığı cenaze namazını İl Müftüsü İbrahim Halil Demir kıldırdı. Esen'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Askeri Tepe Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kahreden tesadüf: 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:30:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kahreden tesadüf: 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.