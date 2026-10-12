Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek - Son Dakika
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Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

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Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek
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Meteoroloji’ye göre bugün (12 Ekim Pazartesi) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Güney ve batı kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek.

Yeni haftanın ilk gününde hava yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.

YAĞIŞ HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Ekim Pazartesi tahminine göre Kocaeli ve Sakarya dışındaki Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ardahan ve Iğdır dışındaki Doğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de yağış görülecek.

BU İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Elazığ’ın doğu kesimlerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülecek. Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı bildirildi. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 29 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 28 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17 derece

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24 derece

Kaynak: İHA
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