Meteoroloji saat vererek uyardı: Ankara dahil birçok ile sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR" UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz çevresinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek rüzgar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı tedbir alınması istendi.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarından itibaren yurt genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre yağışların; Göller Yöresi, Mersin hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde son bulacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda; Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Afyonkarahisar, Amasya, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri, Ardahan, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla'nın iç ve doğu kesimleri, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat'ta yağışlı havanın etkisini yitirmesi öngörülüyor.

HEM AFRİKA HEM BASRA KÖKENLİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olması beklenen yeni bir sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda yer alan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak Perşembe gününe kadar 34-36°C aralığına yükseleceği öngörülüyor."

BULANIK KÖYÜNÜ KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars’ta etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Merkeze bağlı Bulanık köyü çevresinde yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 33

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27