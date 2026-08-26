Cizre'de 12 Şehit Polis Anma Töreniyle Yad Edildi - Son Dakika
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Cizre'de 12 Şehit Polis Anma Töreniyle Yad Edildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2016'daki terör saldırısında şehit olan 12 polis, yıl dönümünde anıt parkta düzenlenen tören ve Nuh Nebi Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif ile anıldı. Vali Ekici birlik mesajı verdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 26 Ağustos 2016’da Çevik Kuvvet personelini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 12 polis, saldırının yıl dönümünde düzenlenen anma töreni ve okutulan Mevlid-i Şerif ile yad edildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 26 Ağustos 2016’da Çevik Kuvvet personelini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen 12 polis, saldırının yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Cizre'de 12 Şehit <a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> Anma Töreniyle Yad Edildi

Cizre’de 12 şehit dualarla anıldı

Cizre Şehitler Anıtı Parkı’nda düzenlenen anma programına Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, il protokolü, emniyet ve jandarma personeli, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi ve şehit anıtlarına karanfiller bırakıldı. Şehit yakınları ve protokol üyeleri program boyunca dualara eşlik etti.

Cizre'de 12 Şehit Polis Anma Töreniyle Yad Edildi

12 şehit için Mevlid-i Şerif okutuldu

Anma programının ardından Cizre Nuh Nebi Camii’nde öğle namazı öncesinde, 26 Ağustos 2016’da şehit düşen 12 Çevik Kuvvet personeli için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi. Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Cizre'de 12 Şehit Polis Anma Töreniyle Yad Edildi

Vali Ekici’den birlik ve beraberlik mesajı

Törende konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Türkler ve Kürtlerin bu coğrafyada bin yıldır kardeşçe yaşadığını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ekici, “Türkler ve Kürtler bu coğrafyada bin yıldır kardeşler, et ve tırnak gibiler. Kandan beslenen, çocukların kanından beslenen, katliam yapmayı seven yöneticiler ve insanlar var. Bizim bu bölgede böl, parçala, yönet anlayışıyla kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya düşüren, birbirine düşman eden bir zihniyetin çalışması her zaman olmuştur.” dedi.

Cizre'de 12 Şehit Polis Anma Töreniyle Yad Edildi

“Şırnak çok acı çekti”

Şırnak’ın terör olayları nedeniyle büyük acılar yaşadığını ifade eden Ekici, geçmişte çok sayıda kamu görevlisinin ve vatandaşın terör saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi.

Ekici, “Şırnak bundan çok acı çekmiştir. 2 bin 40 memurumuz, polisimiz, askerimiz, ebemiz, doktorumuz bu topraklarda şehit düşmüştür. 51 toplu katliam yapılmıştır. Daha doğmamış çocuklar bile katledilmiştir.” diye konuştu.

Cizre'de 12 Şehit Polis Anma Töreniyle Yad Edildi

“Bugün huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakıyoruz”

Şırnak’ta bugün huzur ve güven ortamının hâkim olduğunu vurgulayan Ekici, kentin geleceğe umutla baktığını belirtti.

Ekici, “Ama bugün Allah’a şükürler olsun huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cizre'de 12 Şehit Polis Anma Töreniyle Yad Edildi

Emniyet Müdürü Sazak’tan birlik mesajı

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da törende yaptığı konuşmada şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, terörün geride bıraktığı acılara dikkat çekti.

Sazak, Şırnak’ın geçmişte terörden büyük zarar gördüğünü ifade ederek, bugün ise kentte huzur ve güven ortamının güçlendiğini söyledi.

26 Ağustos 2016’da Cizre’de Çevik Kuvvet personelini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 12 polis şehit olmuş, çok sayıda polis yaralanmıştı.

Cizre'de 12 Şehit Polis Anma Töreniyle Yad Edildi

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Cizre Cizre'de 12 Şehit Polis Anma Töreniyle Yad Edildi - Son Dakika

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