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36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor - Son Dakika

36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor

21.11.2021 18:51
36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor

82 yaşındaki Iris Jones isimli İngiliz kadın, 36 yaşındaki Mısırlı Mohamed Mohamady ile dünyaevine girdi. Mohamady, eşiyle yaşamak için İngiltere'ye taşındı. Evlilikleri hakkında konuşan ikili, kendilerine en sık sorulan sorunun "Cinsel hayatınız nasıl?" sorusunu yanıtladı. Evli çift, cinsel hayatlarının iyi gittiğini söyledi.

İngiltere, 82 yaşındaki Iris Jones ile 36 yaşındaki Mısırlı Mohamed Mohamady arasında gerçekleşen evliliğin şokunu yaşıyor. Ülkede geniş yankı uyandıran evlilik, televizyon programlarının da konusu haline geldi. Jones ile Mohamady önceki günlerde bir televizyon programına katılarak evlilikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

3 YILLIK VİZE ALDI

Mohamady, eşiyle birlikte yaşamak için birtakım zorluklara katlandı ve İngilizce öğrendikten sonra daha sonra 3 yıllık vize alarak İngiltere'ye yerleşti. İkili artık aynı evde yaşıyor.

"ÇOK ÇEKİNGEN AMA ONDAN HOŞLANDIM"

Kocası hakkında konuşan Jones, "Mohamady çekingen insanlardan biri. Ancak onunla çay içtikten sonra iyi anlaştığımızı anladım. Evlendikten sonra Mohamady İngiltere'ye gelemedi. Bana vize aldığına dair haberi verdiğinde alışveriş yapıyordum ve mutluluktan çığlık attım" dedi.

FACEBOOK GRUBUNDA TANIŞTILAR

İkili, televizyon programında nasıl tanıştıklarına dair de açıklamalarda bulundu. Buna göre 2019 yılında bir Facebook grubu üzerinden konuşmaya başlayan ikili daha sonra iyi anlaştıklarını düşünerek çay içmeye karar verdi ve olaylar bundan sonra gelişti.

EN ÇOK CİNSEL HAYATLARI SORULUYOR

Jones ve Mohamady, kendilerine en çok cinsel hayatlarıyla ilgili soru geldiğini söyledi. İkili, cinsel hayatlarının gayet iyi gittiğini ve bir problem yaşamadıklarını anlattı.

82 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki adamla evlendi: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor
82 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki adamla evlendi: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor
82 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki adamla evlendi: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor
82 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki adamla evlendi: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor
82 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki adamla evlendi: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor
36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor

İngilizce, Facebook, Evlilik, England, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor - Son Dakika
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