ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
24.01.2026 11:11  Güncelleme: 13:03
ABD\'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halk sokağa indi. ICE polislerinin Renee Good isimli kadını öldürmesiyle başlayan ve 5 yaşındaki çocuğun gözaltına almasıyla şiddetlenen protestolar dondurucu soğuklara rağmen devam ediyor. Meydanlarda toplanan binlerce kişi "ICE dışarı" sloganları atarken uzmanlar ülke genelinde tarihi nitelikte "felç edici buz fırtınası" yaşanabileceği uyarılarında bulunuyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin (ICE) faaliyetlerine karşı düzenlenen protestolar, aşırı soğuk hava koşullarına rağmen kitlesel şekilde devam ediyor. Yüz binlerce kişi ICE'ın Twin Cities'ten çıkarılmasını talep ederek dondurucu soğuklarda yürüyüş yaptı. Gösteriler, 7 Ocak'ta bir ICE ajanı tarafından Renee Nicole Good'un öldürülmesinin ardından başladı ve 5 yaşındaki çocuk ile babasının okul dönüşü gözaltına alınmasıyla şiddetlendi.

ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen binler meydanlarda

TEPKİLER DONMA NOKTASINDA ARTIYOR

Dış basında yer alan haberlere göre; protestolar "Day of Truth & Freedom" (Gerçeklik ve Özgürlük Günü) adı altında örgütlendi ve yalnızca yürüyüşlerle sınırlı kalmadı. İşçiler, sendikalar, din liderleri ve yerel topluluklar soğuk havaya rağmen işe gitmemeye, okulları ve işletmeleri kapatmaya çağırdı.

ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen binler meydanlarda

"ICE DIŞARI!" SLOGANLARI

Göstericiler bu eylemleri, Good'un ölümüne ilişkin hesap sorulması, ICE'in Minnesota'dan çekilmesi, ICE bütçesinin kesilmesi ve göçmen haklarının korunması talepleriyle birleştiriyor. Minneapolis'in merkezinde düzenlenen yürüyüşler ve mitingler, dondurucu hava şartlarına rağmen kitlesel katılımla gerçekleşiyor. Göstericiler "ICE dışarı!" sloganları atıyor.

Dondurucu soğuklara rağmen insanlar yere saatle öğleden sonra Minneapolis'teki The Commons'ta toplanarak şehir merkezindeki Target Center'a kadar yürüyüş yaptı.

Göstericilerden biri şehir merkezinde toplanan diğer protestocularla birlikte Target Center arenasına doğru yürürken "Bugün Minnesota'da yılın en soğuk günü ve bugüne kadarki en büyük protesto gerçekleşiyor" dedi.

ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen binler meydanlarda

ÜLKEDE DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİLİ OLUYOR

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yarısından fazlasının ileriki günlerde yoğun kar yağışıyla birlikte "dondurucu soğukların" etkisi altına gireceği belirtildi.

"FELÇ EDİCİ BUZ FIRTINASI"

Teksas eyaletinin doğusundan ülkenin güneyine kadar uzanan geniş bir bölgede "felç edici bir buz fırtınası" görülebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "tarihi nitelikte" olacağı ifade edilen karlı ve fırtınalı havanın bugünden itibaren ülkenin orta kesimlerini etkisi altına alacağı ve doğuya doğru ilerleyerek "yaygın buzlanma ve tehlikeli soğuklar" getireceği vurgulandı.

Açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde yaklaşık 30 santimetre kar yağışı beklendiği, güneyde Teksas ve Virginia eyaletlerini de kapsayan geniş bir bölgede ise karla karışık yağmur olasılığının ağır bastığı aktarıldı.

ABD medyasına açıklama yapan bazı hava tahmin uzmanları da, pazar gününe kadar en az 172 milyon kişinin söz konusu olumsuz hava şartlarına maruz kalabileceğini kaydetti.

ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen binler meydanlarda

SICAKLIKLAR EKSİ 45'E KADAR DÜŞEBİLİR

ABD hava tahmin uzmanları, hafta sonu ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşebileceği öngörüsünü paylaştı.

Uzmanlar, şiddetli rüzgarların da etkisiyle, "felaket boyutunda buzlanma" meydana gelebileceği, bu durumun uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği ve seyahat edecekler için oldukça tehlikeli koşullar oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca çeşitli açıklamalarda, fırtına ve kar yağışının yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olmaları gerektiği kaydedildi.

SÜPERMARKETLERDE RAFLAR BOŞALDI

ABD coğrafyasının çoğunu etkisi altına alacak hava şartlarına karşı yetkililer vatandaşları, mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarırken, alışveriş merkezlerine akın eden Amerikalılar süpermarketlerdeki rafların çoğunu boşalttı.

New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflar müşteri akınına uğrarken, alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu.

ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen binler meydanlarda

Ülkede, 10'dan fazla eyalette söz konusu hava şartları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi, okullar da tatil edildi.

ABD genelinde hizmet veren zincir market grupları da söz konusu hava şartlarında müşterilerine hizmet sağlamak için hazırlık yaptıkları, gıda ürünlerinin yanında, pil, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmemesi için ek önlem aldıkları bilgisini paylaştı.

New York ve New Jersey Liman İdaresi de (PANYNJ), bu hafta sonu beklenen kar fırtınası öncesinde John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia uluslararası havalimanlarında ek personel ve kar temizleme ekipmanıyla donatılmış acil durum operasyon merkezleri kurulduğunu açıkladı.

İki eyalete ortak hizmet veren en yoğun 3 havalimanından uçuş yapacak yolcuları uçuş iptallerine karşı uyaran PANYNJ yetkilileri, yolcuların uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Politika, Gündem, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    abiciğim Nnasıl haber yapıyorsunuz ya. "ICE" kelimesine gönderme yapacağım diye olayın aslını bırakmış soğuk hava şartları ile ilgili haber yazıyorsunuz sayfalarca 13 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    tıklama başına para mı alıyorsunuz ne saçma başlık ne saçma haber 4 0 Yanıtla
  • Murat Sert Murat Sert:
    abede icin özgürlük yakın devam edin esaretten kurtarin abedeyi.:)) 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
