ABD\'den iç savaşa sürüklenen İran\'a yeni tehdit

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 11. gününde devam ediyor. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) aktardığı bilgilere göre gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

2 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Açıklamada, protestoların 31 ilin tamamında gerçekleştiği ve 34 protestocunun ve dört güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi. Gösteriler 348 farklı yerde gerçekleşti, onlarca kişi yaralandı ve 2.217 kişi gözaltına alındı.

Rapora göre, yaralanmaların büyük çoğunluğu saçma ve plastik mermi kaynaklıydı. Yetkililer, ölenler veya yaralananlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

BEYAZ SARAY'DAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray'dan bir yetkili isminin açıklanmaması şartıyla yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin kararlılığının kanıtı olarak son askeri operasyonları göstererek, İran'ın barışçıl protestocuları şiddet kullanarak öldürmesi halinde ABD'nin güçle karşılık vereceğini söyledi.

İran International'a konuşan yetkili, "Cumhurbaşkanı açıkça belirtti: Eğer İran, alışkanlıkları gereği barışçıl protestoculara ateş açar ve onları şiddet kullanarak öldürürse, çok ağır bir şekilde karşılık göreceklerdir" dedi. "Başkan, Gece Yarısı Çekiç Operasyonu ve Mutlak Kararlılık Operasyonu ile sözünün eri olduğunu göstermiştir" diye ekledi yetkili.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.