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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs'ta - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs'ta

Son Güncelleme: 05.11.2023 20:50

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geldi. Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides ve Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile görüşmesi bekleniyor. ABD'nin İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için Hayfa Limanı'na kruvaziyer gönderdiği ve geminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğradığı da belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti öncesi ilk kez Batı Şeria'ya geçip Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşme gerçekleştirdi. Blinken daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'a geçti.

BLINKEN İLK KEZ BATI ŞERİA'YA GEÇTİ

Türkiye'yi ziyaret edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, öncesinde peş peşe sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başladığı saldırılardan bu yana ilk kez Batı Şeria'ya giden Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Ziyaret, Ramallah şehrinde Filistin yönetiminin merkez binasında gerçekleşti.

Türkiye ziyareti öncesi sürpriz ziyaretler gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'ta çelik yelek giydi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken-Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

ABBAS'TAN SİYASİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Görüşmede Abbas, İsrail-Filistin çatışmalarının sona ermesinin ardından Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'yı kapsayacak bir siyasi çözüm için Filistin yönetiminin tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Filistin Devleti'ne ait topraklardaki İsrail askeri varlığına son verilmesi ve Doğu Kudüs'ün başkent olarak tanınmasıyla güvenlik ve barışın sağlanabileceğini sözlerine ekleyen Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu öne sürdü.

TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ GÜNEY KIBRIS'A GİTTİ

Blinken ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geldi. ABD'li Bakan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides ve Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ziyareti öncesi sürpriz ziyaretler gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'ta çelik yelek giydi
Blinken, Türkiye ziyareti öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gitti.

BLINKEN, IRAK'TA ÇELİK YELEK GİYDİ

Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinin ardından yine sürpriz bir şekilde Irak'a geldi. Blinken, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü. Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken'ın çelik yelek giydiği ve askeri helikopterle Yeşil Bölge'ye gittiği aktarıldı. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken'ın ABD'nin Irak büyükelçisinden ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs'ta - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs'ta - Son Dakika
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