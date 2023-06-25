ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Wagner'in isyanı Putin'in otoritesine sınama teşkil ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in Rus yönetimine isyanıyla ilgili konuştu. Blinken, henüz Rusya'da "son hamlenin" görülmediğini belirterek "Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "CBS News" televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya'daki gelişmeleri değerlendirdi.Rusya'yla ülkedeki diplomatik personel ve ABD vatandaşlarının korunması için kendi ekibinin irtibata geçtiğini aktaran Blinken, "Rusların mesajı aldıklarından emin olmak için birçok kişi irtibat kurdu." dedi.

"FİLM DEVAM EDİYOR, DAHA SON PERDEYİ GÖRMEDİK"

Blinken, henüz Rusya'da "son hamlenin" görülmediğini, bunun gelişmekte olan bir "hikaye" olduğunu belirterek, ABD'nin durumu çok dikkatli ve yakından takip ettiğini söyledi. Blinken, "Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik" dedi.

"NASIL BİR NALAŞMAYA VARILDIĞI NET DEĞİL"

Wagner'in tam olarak ne yapacağının henüz bilinmediğini, nasıl bir anlaşmaya varıldığının netleşmediğini dile getiren Blinken, gelişmelerin grubun yurt dışı operasyonlarını nasıl etkileyeceğini öngörmenin de zor olduğuna işaret etti.

"GERÇEK ÇATLAKLARI ORTAYA KOYUYOR"

Rusya'nın Kiev'i ele geçirmeye çalışırken Moskova'yı korumak zorunda kaldığına işaret eden Blinken, "Bu durum Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama teşkil ediyor ve derin soru işaretleri doğuruyor. Gerçek çatlakları ortaya koyuyor. Ne olacağına ya da durumun nereye evrileceğini bilemeyiz ancak Putin'in önümüzdeki dönemde cevaplaması gereken çok soru olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIR"

Blinken, gelişmelerin Rusya'nın "iç meselesi" olduğunu ancak ABD'nin her zaman her türlü senaryoya karşı hazırlık yaptığını dile getirdi. ABD'nin temel odağının Ukrayna olmaya devam ettiğini belirten Blinken, "Biz Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendilerini korumak için ihtiyaçlarını sağlamaya ve Rusya'nın işgal ettiği toprakları geri almalarına odaklanıyoruz. Bu konuda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da birlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Blinken, gelişmelerin Rusya ve Wagner için "ciddi dikkat dağıtıcı etkenler" olduğunu değerlendirerek, "Bu Ukrayna için sahada ilerlemeye imkan sağlayabilir." dedi.