ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Wagner'in isyanı Putin'in otoritesine sınama teşkil ediyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Wagner'in isyanı Putin'in otoritesine sınama teşkil ediyor

25.06.2023 21:50

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in Rus yönetimine isyanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Blinken, gelişmelerin Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama teşkil ettiğini ve derin soru işaretleri doğurduğunu belirtti. ABD'nin durumu yakından takip ettiğini söyleyen Blinken, Wagner'in tam olarak ne yapacağının henüz bilinmediğini ve gelişmelerin yurt dışı operasyonlarını nasıl etkileyeceğinin öngörmenin zor olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini korumak için ihtiyaçlarını sağlamaya odaklandıklarını belirten Blinken, gelişmelerin Rusya ve Wagner için ciddi dikkat dağıtıcı etkenler olduğunu ve Ukrayna için sahada ilerlemeye imkan sağlayabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in Rus yönetimine isyanıyla ilgili konuştu. Blinken, henüz Rusya'da "son hamlenin" görülmediğini belirterek "Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "CBS News" televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya'daki gelişmeleri değerlendirdi.Rusya'yla ülkedeki diplomatik personel ve ABD vatandaşlarının korunması için kendi ekibinin irtibata geçtiğini aktaran Blinken, "Rusların mesajı aldıklarından emin olmak için birçok kişi irtibat kurdu." dedi.

"FİLM DEVAM EDİYOR, DAHA SON PERDEYİ GÖRMEDİK"

Blinken, henüz Rusya'da "son hamlenin" görülmediğini, bunun gelişmekte olan bir "hikaye" olduğunu belirterek, ABD'nin durumu çok dikkatli ve yakından takip ettiğini söyledi. Blinken, "Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'daki Wagner isyanına ilişkin açıklama: Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik

"NASIL BİR NALAŞMAYA VARILDIĞI NET DEĞİL"

Wagner'in tam olarak ne yapacağının henüz bilinmediğini, nasıl bir anlaşmaya varıldığının netleşmediğini dile getiren Blinken, gelişmelerin grubun yurt dışı operasyonlarını nasıl etkileyeceğini öngörmenin de zor olduğuna işaret etti.

"GERÇEK ÇATLAKLARI ORTAYA KOYUYOR"

Rusya'nın Kiev'i ele geçirmeye çalışırken Moskova'yı korumak zorunda kaldığına işaret eden Blinken, "Bu durum Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama teşkil ediyor ve derin soru işaretleri doğuruyor. Gerçek çatlakları ortaya koyuyor. Ne olacağına ya da durumun nereye evrileceğini bilemeyiz ancak Putin'in önümüzdeki dönemde cevaplaması gereken çok soru olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'daki Wagner isyanına ilişkin açıklama: Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik

"ABD HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIR"

Blinken, gelişmelerin Rusya'nın "iç meselesi" olduğunu ancak ABD'nin her zaman her türlü senaryoya karşı hazırlık yaptığını dile getirdi. ABD'nin temel odağının Ukrayna olmaya devam ettiğini belirten Blinken, "Biz Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendilerini korumak için ihtiyaçlarını sağlamaya ve Rusya'nın işgal ettiği toprakları geri almalarına odaklanıyoruz. Bu konuda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da birlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Blinken, gelişmelerin Rusya ve Wagner için "ciddi dikkat dağıtıcı etkenler" olduğunu değerlendirerek, "Bu Ukrayna için sahada ilerlemeye imkan sağlayabilir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'daki Wagner isyanına ilişkin açıklama: Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik

NE OLMUŞTU?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'daki Wagner isyanına ilişkin açıklama: Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik

KAMPLARINA GERİ DÖNDÜLER

Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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