Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız

13.09.2022 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız

ABD'li senatör ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Chris van Hollen, Yunan basınına konuştu. Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullanan Hollen, F-16 satışı hakkında ABD'nin Türkiye için "Yunanistan gibi diğer NATO ülkelerinin hava sahasını işgal etmek için kullanmamalı" gibi ağır şartlar getirmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine de tepki gösterip Yunanistan'ın yanında oldukları mesajını verdi.

ABD'de Demokrat Parti'den Senatör ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Chris van Hollen, son dönemde tırmanışa geçen Atina-Ankara gerilimi ve Türkiye'ye verilip verilmeyeceği tartışmaları hala süren F-16 süreci ile ilgili konuştu.

TÜRKİYE İÇİN KÜSTAH SÖZLER

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine bir röportaj veren Hollen, Türkiye'nin NATO içerisinde tutarsız bir müttefik olduğunu söylerken, Yunanistan'a destek verdi. Hollen'a, Türkiye'ye olası F-16 satışına ilişkin bir soru yöneltilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuyla ilgili destek vereceğini söylediği de hatırlatıldı.

"F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMASI HAKLI BİR TUTUM"

Hollen, "Ankara'ya F-16 satışıyla ilgili şu an senato nerede duruyor?" sorusuna, "Bu soruyu yanıtlamak için biraz geçmişten bahsetmek gerekli. Hatırlarsanız Kongre, Rus S-400 sistemini satın aldıktan sonra F-35'lerin Türkiye'ye satışını haklı olarak reddetmişti. Ben de bu satışı engelleyenlerden biriydim ve bu süreçte aktif olarak rol aldım. Bu satın alma, diğer sorunlarla birlikte, Türkiye'nin tutarsız bir NATO müttefiki olduğunu ve F-35 programından çıkarılmasının haklı olduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' restine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
ABD'li senatör ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Chris van Hollen.

"SURİYE'DE KULLANILMAYACAĞINDAN EMİN OLMALIYIZ"

Hollen, F-16'larla ilgili olarak ise, "F-16'ların yükseltilmesine ve yeni partilerin satışına gelince ise Türkiye'ye bazı şartlar sunmalıyız. Örneğin, Türkiye'nin F-16'larını Yunanistan gibi diğer NATO ülkelerinin hava sahasını işgal etmek için kullanmamalıdır. Bununla birlikte, IŞİD'le mücadelede desteklediğimiz YPG/SDG gibi Suriye'deki gruplara karşı da bu silahların kullanılmaması şart koşulmalıdır. Kısacası, F-16'ların herhangi bir satışı veya yükseltilmesi için açık koşullar gerekmektedir. Kongre, F-35 konusunda kontrolü ele aldı ve sizi temin ederim ki, F-16 konusunda da aktif olarak yer alacaklar." dedi.

"ABD VE NATO'DA ORTAKLARIMIZ TÜRKİYE'Yİ SORUMLU TUTMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMALI"

ABD'li senatöre röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de bir soru yöneltildi. Hollen, "Senato Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı söylemlerini ve Kıbrıs konusunda hamlelerini nasıl görüyor?" sorusuna "Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinin ihlallerinin istikrarı bozduğu çok açık. Bu konuda ABD ve NATO'daki ortaklarımız Türkiye'yi sorumlu tutmak için birlikte çalışmalı. BM Güvenlik Konseyi kararları başta olmak üzere demokrasi ile ilgili konuların da ihlal edildiğine şahit oluyoruz. Özellikle Kürtlere yönelik baskı sürüyor" yanıtını verdi.

'YUNANİSTAN ÖNEMLİ BİR ORTAK OLDUĞUNU KANITLADI'

Hollen, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin tarihin en güçlü seviyesine geldiğini de vurgularken, "Yunanistan NATO'nun önemli bir stratejik ortağı olduğunu kanıtladı ve Putin'in Ukrayna'ya saldırısından sonra bu önemli rolü daha da güçlendirdi." dedi. Hollen, "Sadece askeri açıdan değil, NATO'nun korunması ve cephedeki devletlerin ve Ukrayna halkının kendilerini savunmaları için gerekli teçhizatın sağlanması açısından da önemli olan Dedeağaç limanındaki faaliyetlerde bunu açıkça görüyoruz" ifadelerinde bulundu.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız - Son Dakika
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