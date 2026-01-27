ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar - Son Dakika
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

27.01.2026 06:59
İran'daki protestolar 30. gününde devam ederken, ABD'ye ait donanmanın İran yakınlarına ulaştığını belirten Donald Trump "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi. ABD yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engellemek için deniz ablukası uygulamayı değerlendirdiği ve bir deniz kordonu oluşturulmasının da gündemde olduğu öğrenildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 126'ya yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 42 BİNE YAKLAŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 880 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 214 güvenlik görevlisi dahil 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 848'e çıktığını belirtmişti.

PETROL İHRACATINI ENGELLEMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

İsrail'in i24NEWS haber sitesi Pazartesi günü, Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engellemek için deniz ablukası uygulamayı değerlendirdiğini ve bunun, ABD güçlerinin İran sularına yakın bölgelerde yığılmasıyla birlikte Venezuela'ya uygulanan taktiği anımsattığını bildirdi.

DENİZ KORDONU GÜNDEMDE

Raporda, "İncelenen seçenekler arasında, İran'ın denizdeki petrol ihracatını durdurmayı amaçlayan bir deniz kordonu da bulunuyor" denildi.

TRUMP: İRAN'IN YANINDA BÜYÜK BİR DONANMAMIZ VAR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın İran yakınlarına ulaştığını duyurdu. ABD basınından Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" dedi.

Aynı zamanda diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini söyleyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." diye konuştu.

İRAN'DAN AÇIKLAMA VAR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu söyledi. İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı: "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler."

İRAN KARŞI SALDIRI BAŞLATABİLİR

İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan bir yetkili ise İran'ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı'ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti. İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

