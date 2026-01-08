ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu - Son Dakika
Dünya

ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

08.01.2026 08:00
Haber Videosu

ABD, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü kadının 37 yaşındaki Renee Good olduğu belirlendi. Genç kadının 6 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilirken sosyal medya profilinde ise "Colorado'dan bir şair, yazar, eş, anne ve kötü gitar çalan biri" olarak nitelendirdiği görüldü. Öte yandan cinayet sonrası görüntülenen aracının ön tarafında oyuncakların bulunduğu fark edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

"MEMURLARI EZMEYE ÇALIŞTI"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olaydan sonra ABD medyasına verdiği ilk yazılı açıklamada, söz konusu kadının "polis memurunu ezmeye çalışırken" vurulduğunu savundu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de daha sonra verdiği beyanda, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürerek, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullandı.

"BU PROPAGANDA MAKİNESİNE İNANMAYIN"

Minnesota Valisi Tim Waltz ise ABD Merkezli X şirketinin sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Noem'in açıklamasına tepki gösterdi. Kadının, ICE memuru tarafından vurularak öldürülmeden önce "aracını silah olarak kullandığı" iddiasını reddeden Waltz, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın." ifadesine yer verdi.

"ICE BURADA GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN BULUNMUYOR"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de düzenlediği basın toplantısında, Noem'in açıklamalarını sert şekilde eleştirerek, "ICE, burada güvenliği sağlamak için bulunmuyor. Yaptıkları şey kaos ve güvensizlik yaratmak. Onları burada istemiyoruz, defolup gitsinler." dedi.

ÖLDÜRÜLEN KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri tarafından hunharca öldürülen kadının kimliği de ortaya çıktı. Cipinde saldırıya uğrayarak katledilen kadının, 6 yaşındaki bir oğlu olan 37 yaşındaki Renee Good olduğu belirlendi.

"YAZAR, EŞ, ANNE..."

Genç kadının sosyal medya profilinde kendisini " Colorado'dan bir şair, yazar, eş, anne ve kötü gitar çalan biri" olarak nitelendirdiği görüldü. Öte yandan cinayet sonrası görüntülenen aracının ön tarafında oyuncakların bulunduğu fark edildi.

NE OLDU?

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görüldü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafe 3 el ateş ettiği dikkati çekti. Olayı kaydeden vatandaşlar, ICE polislerine "utanın, utanın" şeklinde bağırarak şiddetle tepki gösterirken, yol kenarına park etmiş araçlara çarparak duran kurbana ilk yardım müdahalesinde bulunulmaya çalışıldığı izlendi. CNN'e konuşan kaynaklara göre, Trump yönetimi, göçmenlikle mücadele için Minneapolis kentinde yaklaşık 2 bin civarında ICE polisini konuşlandırmış bulunuyor.

TRUMP'TAN SKANDAL SAVUNMA

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerinin hedef aldığı Amerikalı kadınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kadının öldürüldüğü olayın "korkunç" olduğunu ifade ettikten sonra Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor." ifadesini kullandı.

Trump, kadının ICE polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayın sorumlusunun "radikal sol" olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını ileri sürdü. ABD Başkanı, mesajının sonunda, ICE görevlilerinin arkasında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

