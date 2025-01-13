AfD Konferansı: Yeniden Göç Ettirme Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

AfD Konferansı: Yeniden Göç Ettirme Tartışmaları

AfD Konferansı: Yeniden Göç Ettirme Tartışmaları

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin konferansında göçmenlerin 'yeniden göç ettirilmesi' planları gündeme geldi.

13.01.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da aşırı sağın morali yüksek.

Cumartesi günü ülkenin doğusunda Saksonya eyaletinin Riesa kentinde yapılan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin konferansında parti yetkilileri, Almanya'nın sınırlarını kapatma, Rus gazını satın almaya devam etme ve fiilen Avrupa Birliği'ni (AB) parçalama planlarını açıkladı.

Alman medyasına göre, partinin uzlaştığı manifestoda, Paris İklim Anlaşması'ndan çıkma, para birimi olarak Euro kullanmaya son verme ve yeni bir eyaletler konfederasyonu kurmak da var.

Hatta AfD lideri Alice Weidel, kamuoyu önünde açıkça "yeniden göç ettirme" ifadesini kullandı. Bu ifadenin göçmen kökenlilerin kitlesel "dönüşü" yani "sınır dışı edilmeleri" anlamına geldiği düşünülüyor.

Konferans sürerken, Riesa'da binlerce AfD karşıtı gösterici toplantının yapıldığı salona erişimi engellemek için protesto düzenliyordu.

Alice Weidel sonunda kürsüye çıktığında, dışarıdaki eylemcileri "solcu çete" olarak tanımladı.

Weidel konferans salonundaki delegelere "büyük boyutlu geri göndermelerden" söz etti, "Size karşı dürüst olmalıyım: Buna yeniden göç ettirme deniyorsa, öyle olacaktır: Yeniden göç ettirme" dedi.

Daha bir yıl önce bu çok tartışmalı kavramın merkezinde yer aldığı skandalla arasına mesafe koymaya çalışan Weidel için çarpıcı bir değişim...

Üst düzey AfD yetkililerinin, neo-Nazi geçmişi bulunan Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner ile birlikte "yeniden göç ettirmenin" tartışıldığı bir toplantıya katıldığının ortaya çıkmasından sonra, ülke genelinde parti karşıtı eylemler düzenlenmişti.

Sellner, mülteciler, oturum hakkı bulunan bazı yabancılar ve "asimile olmayan" vatandaşların "yeniden göç ettirilmesinden" bahsediyordu.

Kamuoyu araştırmalarına göre AfD ikinci parti

"Yeniden göç ettirme" Avrupa aşırı sağında ilgi gören bir kavram olurken, bazıları yasal oturum sahiplerinin ülkeyi terk etmeye zorlanmayacağını iddia etti. Karşıtlarıysa "yeniden göç ettirmenin" sadece alenen ırkçı bir kitlesel sınır dışı planı için kullanılan bir terim olduğunu söylüyor.

Ancak Alice Weidel'in, seçimlerden haftalar önce bu terimi bizzat kullanması, AfD'nin öz güveninin arttığını ve daha da radikalleştiğini gösteriyor.

Weidel ayrıca iktidara gelmeleri halinde "utanç yel değirmenleri" diye tanımladığı rüzgar enerjisi tesislerini yıkacağını, AB'nin iltica sisteminden çıkacağını ve cinsiyet çalışmaları profesörlerini "işten atacağını" söyledi.

Almanya'daki kamuoyu araştırmalarına göre AfD ikinci parti ve zaten güçlü olduğu ülkenin doğusunda geçtiğimiz günlerde yapılan bölgesel seçimlerde kazanımlar elde etti.

Ancak, diğer partilerin işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle AfD'nin iktidara gelmesi düşük bir ihtimal.

AfD'nin bazı kesimleri, iç istihbarat kuruluşlarınca "aşırı sağcı aşırılık yanlısı" diye sınıflandırılıyor.

Geçen yıl AfD'deki aşırılıkçıların göz bebeği Björn Höcke, Nazilerin SA milislerinin yasaklı sloganı "Alles für Deutschland -Her şey Almanya için" dediği gerekçesiyle iki kez para cezası aldı.

Daha önce tarih öğretmenliği yapan Höcke, bunun "günlük dile ait bir ifade" olduğunu söylemiş ve kökenlerini bilmediğini savunmuştu.

'Kuzu postundaki kurt' benzetmesi

Riesa'da hafta sonu yapılan konferansta bazı delegelerin , "Alles für Deutschland" sloganıyla kulağa neredeyse aynı gelen "Alice für Deutschland" sloganları atması da Alman medyasının dikkatini çekti.

Ancak AfD'li isimler sıklıkla taraflı medya ve kurulu düzen tarafından "şeytanlaştırıldıklarından" şikayet ediyor.

Alice Weidel'in eş başkanı ve şimdi başbakan adayı olduğu parti çok sayıda fırtınayı atlattı ve ulusal çapta yapılan kamuoyu yoklamalarında oyu yüzde 20 ve üzerinde seyrediyor.

Daha önce Goldman Sachs'ta çalışan Weidel, partinin sert yanlarını törpülemeye çalıştı.

Ancak AfD'ye şiddetle karşı çıkanlar, Weidel'ın partinin görünmesini istemediği yanlarını örtmeye çalışan bir "incir yaprağı" ya da Sosyal Demokrat bir siyasetçinin dediği gibi "kuzu postundaki kurt" diye tanımlıyor.

Fakat Weidel yine de Elon Musk'ın ile teknoloji milyarderinin sahibi olduğu X platformunda, partiye tam destek verdiği söyleşiden sonra kendisine dönen spot ışıklarının tadını çıkartıyor.

Weidel'ın söyleşi sırasında, komünizm karşıtlığı iyi bilinen Adolf Hitler'in "aslında bir komünist" olduğunu söylemesi kınanmıştı.

Parti böylece geçmişte olduğu gibi bir kez daha Nazi revizyonizmiyle suçlandı.

Björn Höcke de bir zamanlar Almanya'nın Nazi geçmişini ele alma biçiminin "180 derece değişmesi" çağrısı yapmıştı.

AfD'nin eski eş başkanlarından Alexander Gauland da Nazi dönemini "sadece 1000 yıldan uzun Almanya tarihindeki bir kuş pisliği" diye tanımlamıştı.

Ama yine de AfD'nin kurulu düzen ve göç karşıtı söylemi 23 Şubat'ta sandığa gidecek Almanya'da destekçi buluyor.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Konferans, Almanya, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AfD Konferansı: Yeniden Göç Ettirme Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:38:40. #1.13#
SON DAKİKA: AfD Konferansı: Yeniden Göç Ettirme Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.