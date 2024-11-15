AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar - Son Dakika
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Dünya

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut." açıklamasıyla ilgili konuştu. Sözcü Çelik, "Bölgede terör örgütlerinin hareketliliğinin farkındayız. Talimat verildiği zaman eş zamanlı olarak TSK bu kara harekatına başlayacak konumdadır. En önemli hassasiyetimiz 30 kilometre derinliğin korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

15.11.2024 19:05  Güncelleme: 19:19
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut" açıklamasıyla ilgili konuşan Çelik, TSK'nın her an kara harekatına hazır olduğunu belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN "SINIR ÖTESİ OPERASYON" MESAJI

Çelik, şunları söyledi: "Terör örgütlerinin hareketlilikleri ya da birtakım odaklar tarafından hareketli haline getirmelerine dair birtakım gelişmeleri yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yıllar evvel bir karar harekatına karar veriliyor, planlaması yapılıyordu. Şimdi böyle bir durumda değiliz. Bölgemizde gelişmeler son derece dinamiktir. TSK Cumhurbaşkanımız tarafından verilen talimat verildiği andan itibaren harekete geçecek şekilde tetiktedir, sürekli güncellenmektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"TSK, TALİMAT VERİLDİĞİNDE HAREKATA BAŞLAYACAK KONUMDADIR"

Bölgede terör örgütlerinin hareketliliğinin farkındayız. Talimat verildiği zaman eş zamanlı olarak TSK bu kara harekatına başlayacak konumdadır. En önemli hassasiyetimiz 30 kilometre derinliğin korunmasıdır. Türk sınırlarından 30 km. derinliğe kadar Suriye ve Irak içinde herhangi bir yapılanma gördüğümüz andan itibaren birinci dereceden tehdit sayarız, gereken harekat gerçekleşir.

"HAREKETLİLİĞİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Daha öncesinde bu şerit ihlal edildiğinde, ileri gidilerek birtakım teröristanlar kurulmaya çalışılıyordu. CHP adına dış politika ile ilgili konuşanlar mavi vatanı ve bu kara harekatlarını eleştirdiler. Bu harekatlar olmasaydı burnumuzun dibinde DAEŞ ve PKK'ya ait yapılanmalar fiili devletçik olarak var olacaktı. TSK bunları darmadağın etmiştir. O yüzden bu hareketliliği çok yakından takip ettiğimizi söylemek isterim."

AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

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Son Dakika Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yunuss Bayern:
    Konuştu it oğlu bit 12 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiye Savaş istemiyor gerek yok böyle şeylere sayın çelik 11 8 Yanıtla
  • McA !:
    Midem ,Böbreklerime harekat yapıyor. Milletin derdi ekonomi siz yine Vatan millet Sakarya oyunları ile gündem değiştiriyorsunuz. Zaten 10 milyon mülteci var asıl tehdit içeride önce içeriyi temizleyin,Partinizin içindeki Fetöcüleri de Bi zahmet artık 15 1 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    lütfen operosyana Akp ve MHP vekilleri de gitsin. dönmemek üzere 9 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    en boş laflar bunlar milletin 60 milyonu aç 25 milyonun tuzu kuru siz neden bahsediyorsunuz 8 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Gündem değiştirmek ENFLASYON konuşmamak için elde avuçta kalan üç beş kuruşu dağı taşı bombalamak için kullanmayın o gençleride gereksiz yere tarla takaya sürmeyin artık boş işlerle uğraşmayın ayıptır günahtır yeter artık sömürdüğünüz ülkeyi 5 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Söylüyorsun sen 2 0 Yanıtla
  • harun şahan:
    Suriyenin kuzeyinde kurulmakta olan PKK devleti Cumhuriyetimiz için en büyük tehdittir acilen yok edilmelidir 0 1 Yanıtla
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