En son mitingdeydi! Laricani bu sözleri yüzünden mi hedef alındı?
Üye Girişi
Son Dakika Logo

En son mitingdeydi! Laricani bu sözleri yüzünden mi hedef alındı?

Haberin Videosunu İzleyin
17.03.2026 13:19  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İsrail'in öldürüldüğünü iddia ettiği İran Güvenlik Şefi Ali Laricani son olarak cuma günü yapılan Kudüs Günü mitingindeki yürüyüşte görüntülenmişti. Laricani miting sırasında gerçekleşen İsrail saldırısı için "Bu saldırılar korkudan ve çaresizlikten kaynaklanıyor. Güçlü olan biri gösterileri bombalamaz. Bu açıkça başarısızlığın göstergesi" demişti. Trump'ı da hedef alan Laricani "Trump, İran halkının cesur, güçlü ve kararlı bir millet olduğunu anlamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 18. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Laricani ise sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Laricani mesajında öldürülen deniz kuvvetleri personeli için taziye dileyerek, Şehadetler bizi sarsmaz, birleştirir" dedi.

SON OLARAK KUDÜS GÜNÜ MİTİNGİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın "öldürüldü" iddiasıyla gündeme gelen İran Güvenlik Şefi Ali Laricani en son, cuma günü Tahran'da düzenlenen Kudüs Günü mitingine katılmış ve burada kameralar tarafından görüntülenmişti.

"BU SALDIRILAR ÇARESİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR"

Miting sırasında gerçekleşen İsrail saldırısı için de yorum yapan Laricani, İsrail'i sert sözlerle hedef almıştı. Laricani, "Bu saldırılar korkudan ve çaresizlikten kaynaklanıyor. Güçlü olan biri gösterileri bombalamaz. Bu açıkça başarısızlığın göstergesi" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'A DA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'a da tepki gösteren Laricani, İran halkının baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı. Laricani, "Trump, İran halkının cesur, güçlü ve kararlı bir millet olduğunu anlamıyor. Baskı arttıkça bu kararlılık daha da güçlenecek" dedi.

LARİCANİ SON DÖNEMİN EN KRİTİK İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Ali Laricani, son haftalarda İran'daki güç dengelerinde öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyordu. İsrail basını ve uluslararası yayın organlarında yer alan değerlendirmelere göre Laricani, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra İran'ın güvenlik ve karar alma mekanizmasında daha da etkili hale geldi. Bazı haberlerde, geçiş sürecinde oluşturulan yapının en önemli aktörlerinden biri olduğu belirtildi.

Times of Israel'in daha önce aktardığına göre Laricani, son günlerde kamuoyu önüne de çıkmış, Tahran'daki Kudüs Günü gösterilerinde görüntülenmişti. Bu nedenle şimdi ortaya atılan "hedef alındı" iddiası, İran yönetiminin üst kademesine yönelik saldırı zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

Laricani'nin adı, savaşın ilk günlerinden bu yana hedef alınan üst düzey İranlı isimler arasında geçiyordu. İsrail medyasında ve bölgesel yayınlarda, daha önce de Laricani'nin vurulmuş olabileceğine dair haberler çıkmış, ancak ardından yayımlanan açıklamalar ve görüntülerle hayatta olduğu anlaşılmıştı. Bu nedenle son iddia da şimdilik bağımsız şekilde doğrulanmış değil.

Öte yandan ABD'nin de son günlerde Laricani hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü vadeden adımlar attığı yönünde haberler yayımlandı. Bu durum, Laricani'nin yalnızca İran iç siyasetinde değil, savaşın bölgesel seyrinde de stratejik bir isim olarak görüldüğünü ortaya koydu.

İRAN CEPHESİNDEN HENÜZ SES YOK

Haberde en dikkat çekici nokta, İran tarafının sessizliği oldu. Tahran yönetimi henüz Laricani'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Bu da "öldürüldü mü, yaralandı mı, yoksa saldırıdan sağ mı kurtuldu?" sorularını gündemde tuttu. Şu aşamada kamuoyuna yansıyan bilgi, İsrail medyasındaki iddialarla sınırlı.

İran medyasından veya resmi makamlardan gelecek açıklamalar, iddianın doğruluğu açısından belirleyici olacak. Bölgedeki savaşın son günlerde Körfez ülkelerine, hava sahalarına ve enerji hatlarına da sıçraması nedeniyle Laricani'ye yönelik bu iddia, zaten yüksek olan gerilimi daha da artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

İRAN'IN BİR BAŞKA KRİTİK İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı
Alisson Liverpool’da kalacak mı Son kararını verdi Alisson Liverpool'da kalacak mı? Son kararını verdi
İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına soruşturma İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına soruşturma
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Lübnan’a yönelik kara harekatına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki
Oscar töreni sonrası salondaki görüntüler gündem oldu Oscar töreni sonrası salondaki görüntüler gündem oldu
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail’den gündem yaratacak iddia İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:34
Arda’nın tarihi golünden önce ’’Hayır’’ diye bağıran biri var
Arda'nın tarihi golünden önce ''Hayır'' diye bağıran biri var
13:15
’’Galatasaray’ın harika bir takım değil’’ diyen Carragher fena çark etti Son sözleri komedi
''Galatasaray'ın harika bir takım değil'' diyen Carragher fena çark etti! Son sözleri komedi
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:48
Çalışmalar başladı Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak
Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak
11:44
Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı
Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail’den gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia
10:52
İBB davasında 6. gün İtirafçı, “Vali Gül“ iddiasından 180 derece döndü
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:39
İki çocuğun marketten tereyağı çaldığı anlar kamerada
İki çocuğun marketten tereyağı çaldığı anlar kamerada
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:00:37.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.