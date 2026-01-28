Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı

Rusya'da yaşanan olay, izleyenlerin kanını dondurdu. Alkollü olduğu iddia edilen bir baba, küçük yaştaki oğlunu apartman dairesinin yedinci katındaki pencereden ipe bağlayarak aşağı sarkıttı. Hayatını saniyelerle riske atan çocuk, korku içinde defalarca "Beni tut" diye yalvardı.

Olay anına ait görüntülerde, yaşının 5–6 olduğu tahmin edilen çocuğun gece saatlerinde pencerenin dışına çıkarıldığı görülüyor. Yaklaşık 80 metre yükseklikte gerçekleşen olayda çocuk, ip yardımıyla metrelerce aşağı indirildi. Ardından tekrar yukarı çekildi.

"Beni tut" diye bağırdı, kimse durdurmadı

Görüntülerde çocuğun, soğuk havada korku içinde "Beni tut, beni tut" diye bağırdığı duyuluyor. Ancak çevrede bulunan yetişkinler, çocuğu kurtarmak yerine olayı izlemekle yetindi. Bazı kişilerin güldüğü, bazılarının ise bu anları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.

Baba, arkadaşlarına seslenerek "Çekin, çekin" diye bağırırken, çocuğa sadece "İpe tutun" denildi. Bir süre sonra çevrede bulunan bir kadının "Yukarı çekin onu" diye bağırması üzerine çocuk yeniden pencerenin içine alındı.

Baba gülerek "Oldu bu" dedi

Oğlunu tekrar içeri çeken baba, yaşananlara rağmen gülerek "Tamam, oldu" ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, büyük tepki topladı.

Savcılık soruşturma başlattı

Olayın ardından Voronej Bölge Savcılığı, görüntülerin basına yansıması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "Alkol aldığı sırada bir kişinin, çok katlı bir binanın penceresinden bir çocuğu ipe bağlayarak aşağı sarkıttığı ve ardından tekrar yukarı çektiği tespit edilmiştir. Bu eylem çocuğun hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmıştır" denildi.

Açıklamada, baba ve annenin de ihmal ve istismar şüphesiyle incelemeye alınacağı, çocuk koruma birimlerinin sürece dahil edileceği belirtildi.

Yetkililer: Olayın yeri netleştiriliyor

Voronej Bölge Valiliği ise olayın şehir sınırları içinde gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Ancak soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü vurgulandı.

Benzer bir olay daha gündeme geldi

Bu olay, Rusya'da daha önce yaşanan başka bir skandalı da yeniden gündeme getirdi. Kısa süre önce bir annenin, 10 yaşındaki oğlunu "şaka amaçlı" plastik bir torbaya vakumlayarak kayda aldığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

Söz konusu görüntüleri paylaşan anne hakkında da polis ve çocuk koruma ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Uzmanlar, çocukların hayatını tehlikeye atan bu tür davranışların ağır ihmal ve istismar kapsamına girdiğini belirterek, ebeveynlerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor.