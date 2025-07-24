Arap Birliği ve Türkiye'den İsrail'e Ortak Tepki - Son Dakika
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Arap Birliği ve Türkiye'den İsrail'e Ortak Tepki

Arap Birliği ve Türkiye\'den İsrail\'e Ortak Tepki
24.07.2025 14:42
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İsrail'in Batı Şeria ilhakına ilişkin 10 ülke ortak açıklama yaparak hukuki etkisini kınadı.

TÜRKİYE'nin de dahil olduğu 10 ülke, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail Meclisi'nin Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin kararı hakkında ortak açıklama yayımlandı.

İsrail Meclisi'nin Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin kararı hakkında Bahreyn, Mısır, Endonezya, Ürdün, Nijerya, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından imzalanan ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde sözde 'İsrail egemenliğini' dayatan bildirinin İsrail Meclisi tarafından onaylanması şiddetle kınanırken, "Taraflar bu bildiriyi, uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlali ve Bileşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının, özellikle de 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarında yerleşim faaliyetleri de dahil olmak üzere işgali meşrulaştırmayı amaçlayan tüm tedbir ve kararların geçersizliğini teyit eden 242 (1967), 338 (1973) ve 2334 (2016) sayılı kararların açık bir ihlali olarak görmektedir" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in tek taraflı hamlesinin hiçbir hukuki etkisi olmadığının ve başta işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Doğu Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki statüsünü değiştiremeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Taraflar İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiç surette egemenliği olmadığını bir kez daha teyit etmektedirler. Ayrıca İsrail'in bu tür eylemlerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve bunun sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketle daha da şiddetlenen bölgedeki gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramadığını vurgulamaktadırlar" denildi.

Açıklamada, "Taraflar, Güvenlik Konseyi ve ilgili tüm aktörler de dahil olmak üzere uluslararası topluma, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'in güç kullanarak bir oldubittiyi dayatmayı amaçlayan, adil ve kalıcı bir barış ve iki devletli çözüm ihtimalini baltalayan yasa dışı politikalarını durdurmak üzere harekete geçme çağrısında bulunurken, ayrıca, uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi temelinde iki devletli çözüme ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin gerçekleştirilmesine olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ederler" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Arap Birliği ve Türkiye'den İsrail'e Ortak Tepki - Son Dakika

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