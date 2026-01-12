Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

Haberin Videosunu İzleyin
Avustralya\'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran\'ı terk edin
12.01.2026 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avustralya\'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran\'ı terk edin
Haber Videosu

İran'daki protestolarda ölü sayısı 538'e yükselirken, Avustralya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu ülkedeki vatandaşlarına kritik bir çağrı geldi. Avustralya İran'daki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri mesajını verirken "Tavsiyelerimize rağmen İran'da kalırsanız, kendi güvenliğinizden siz sorumlusunuz. Uzun bir süre bulunduğunuz yerde kalmaya hazırlıklı olun. Su, yiyecek ve ilaç stoklarınızın olduğundan emin olun" uyarısını da ekledi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 15 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını açıkladı.

ÖLENLERDEN 490'I GÖSTERİCİ

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARDA

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

AVUSTRALYA'DAN VATANDAŞLARINA: İRAN'I TERK EDİN

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, devam eden protestoların daha sonra ayrılmayı "imkansız hale getirebileceği" gerekçesiyle Avustralyalılara İran'ı terk etmelerini tavsiye etti.

Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

Güncellenen uyarıda, "Ticari uçuşlarla ayrılma seçenekleri hala mevcut ancak giderek sınırlı hale geliyor. Hava sahası kapanmaları ve uçuş iptalleri yakında gerçekleşebilir ve bu da daha sonra ayrılmayı imkansız hale getirebilir" denildi.

Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

"Tavsiyelerimize rağmen İran'da kalırsanız, kendi güvenliğinizden siz sorumlusunuz. Uzun bir süre bulunduğunuz yerde kalmaya hazırlıklı olun. Su, yiyecek ve ilaç stoklarınızın olduğundan emin olun."

Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Avustralya, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Kupa töreninde dikkat çeken an Gerçek ortaya çıktı Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü 450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a tepki Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki
Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası
Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı

09:37
Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
09:10
Süper Kupa’da yedek kalan Uğurcan’dan bomba hamle
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
08:34
Bebek Hotel’de yıkım Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
08:30
Osimhen’in son hali Galatasaray taraftarını kahretti
Osimhen'in son hali Galatasaray taraftarını kahretti
08:17
İstanbul’da beklenen yağış başladı 41 il için yeni uyarı var
İstanbul'da beklenen yağış başladı! 41 il için yeni uyarı var
08:12
Sadettin Saran’dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
07:47
Süper Kupa’ya damga vuran an
Süper Kupa'ya damga vuran an
07:44
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
07:28
Senatör Graham’dan Trump’a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
06:55
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
06:27
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
06:09
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
23:38
Pehlevi’den Trump’a çağrı: İran’ı birlikte yeniden büyük yapalım
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!
22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 09:49:44. #7.11#
SON DAKİKA: Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.