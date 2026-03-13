Bakan Göktaş: Şiddete Sıfır Tolerans

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci Oturumu marjında 'Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet' konulu üst düzey toplantıda yaptığı konuşmada, "Şiddete karşı sıfır tolerans temel ilkemizdir. Bakanlık olarak, şiddet, tehdit, istismar ve ısrarlı takip vakalarıyla ilgili tüm süreçleri büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 70'inci oturumu kapsamında temaslarda bulundu. Göktaş, KAGİDER'in 'Kadın Girişimciler İçin Eşit Fırsatlar ve Eşit Erişim Yaratmak: Yirmi Yıllık Bir Yolculuk' etkinliğine, komisyon marjında düzenlenen 'Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet' konulu üst düzey toplantıya ve Bakanlığın İslam İşbirliği Teşkilatı ile Gambiya ortaklığında düzenlediği yan etkinliğe katıldı.

Bakan Göktaş, KAGİDER'in etkinliğinde yaptığı konuşmada, kadın girişimciliğinin ekonomik büyümeye sağladığı katkının ötesinde, toplumun gelişimini destekleyen önemli bir dinamik olduğunu dile getirdi.

'HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA KADINA ULAŞIYORUZ'

Kadın girişimcilerin hayata geçirdiği her işletmenin, ekonomik hareketliliği artırırken ailelerin güçlenmesine katkı sunduğunu kaydeden Göktaş, bu durumun aynı zamanda şehirlerin sosyal ve ticari canlılığını beslediğini, yerel değerlerin yaşatılmasına imkan tanıdığını ve yeni fırsatların önünü açtığını belirtti.

Bakanlık olarak kadın girişimciliğini, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin temel başlıklarından biri olarak değerlendirdiklerini aktaran Göktaş, "Kadın girişimcilerimizin önünü açmak ve her adımlarında yanlarında olmak için çalışmalar yürütüyoruz. Eğitim, mentorluk, finansmana erişim, e-ticaret kapasitesinin geliştirilmesi ve finansal okuryazarlık alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla her geçen gün daha fazla kadına ulaşıyoruz" diye konuştu.

Kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalarında, kadınlara üretimden pazarlamaya uzanan tüm süreçlerde destek sunduklarının altını çizen Göktaş, bugüne kadar 1300'ün üzerinde kadın kooperatifine sağladıkları katkılarla, bu yapıların daha güçlü ve sürdürülebilir hale gelmesini sağladıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine, yeni pazarlara açılmalarına ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlü aktörleri haline gelmelerine destek olmayı sürdüreceklerini bildiren Göktaş, "Kadın girişimciler; kurdukları işletmelerle ekonomik hayata değer katan, ürettikleri çözümlerle yeniliği besleyen, oluşturdukları istihdamla kalkınmayı destekleyen güçlü aktörlerdir. Her bir kadın girişimcinin kendi hayatında açtığı yeni yol, başka kadınlara da cesaret veren güçlü bir örneğe dönüşmektedir. Bir fikrin markaya ya da ürüne dönüşmesi daha adil, kapsayıcı ve güçlü bir geleceğin inşasına sunulan kıymetli katkıdır. Bakanlık olarak, her alanda kadın girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz, kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha güçlü şekilde yer aldığı bir Türkiye için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'ŞİDDET; GÜÇLÜ İRADE, ETKİN MEKANİZMALAR VE KARARLI MÜCADELEYLE ÖNLENEBİLİR'

Göktaş, BM KSK 70'inci Oturumu marjında 'Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet' konulu üst düzey toplantıda yaptığı konuşmada ise kadına yönelik şiddetin; eşitsizliğin ve ayrımcılığın en ağır, acımasız ve en yıkıcı tezahürü olduğuna dikkat çekti. Şiddetin güçlü irade, etkin mekanizmalar ve kararlı mücadeleyle önlenebileceğini vurgulayan Göktaş, bu mücadelenin önleyici, koruyucu ve güçlendirici boyutları birlikte ele alan güçlü ve bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti.

Son 24 yılda uygulamaya konulan kapsayıcı ve çok paydaşlı politikaların, bu bütüncül yaklaşım üzerine inşa edildiğini aktaran Göktaş, "Şiddete karşı sıfır tolerans temel ilkemizdir. Bakanlık olarak, şiddet, tehdit, istismar ve ısrarlı takip vakalarıyla ilgili tüm süreçleri büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. 81 ilde avukatlarımızla davalara müdahil olarak mağdurların yanında yer alıyoruz" dedi.

Göktaş, 2007'den itibaren yürürlüğe konulan eylem planlarıyla, mevzuat ve kurumsal çalışmaları her geçen gün daha da güçlendirdiklerini hatırlatarak, "Sosyal risk haritalarımızla, koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi doğru yerde, doğru zamanda devreye almayı hedefliyoruz. Şiddet mağdurlarının iyilik halini güçlendirmek için şiddetin kök nedenlerine inen yeni bir destek modeli geliştiriyoruz. Bu modelle, şiddet uygulayana yönelik psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünü kırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadının her alanda güçlenmesinin, şiddetin önlenmesinde en etkili ve en belirleyici unsurlardan biri olduğunun altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Ekonomik, sosyal ve yerel destek mekanizmalarıyla birlikte koruyucu ve önleyici adımlarımız, kadınların imkanlarını ve hareket alanını genişletti. Kadına yönelik şiddetle mücadele, güçlü bir ulusal sahiplenme ile etkili uluslararası dayanışmanın birlikte hayata geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Türkiye olarak, bu konuda, sahip olduğumuz tecrübeyi paylaşmaya, uluslararası iş birliğini güçlendirmeye ve ortak çözüm mekanizmalarına katkı sunmaya kararlıyız."

'TEKNOLOJİYE YAKLAŞIMIMIZ İNSAN ODAKLI, HAK TEMELLİ VE GÜVENLİK EKSENLİ OLMALIDIR'

Bakan Göktaş, temasları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Gambiya ortaklığında düzenlenen yan etkinliğe de katıldı.

'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Devletlerinde Eşitliğin, Kadın Liderliğinin, Mentorluk ve Kapsayıcılığın İlerletilmesi ile Yeni ve Teknoloji Destekli Zararlı Uygulamalar da Dahil Olmak Üzere Zararlı Uygulamalarla Mücadele' başlıklı etkinlikte konuşan Göktaş, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal adalet hedeflerine ancak kadınların bilgiye, fırsata, temsil gücüne ve güvenli yaşam imkanlarına tam erişimiyle ulaşılabileceğine işaret etti.

Göktaş, kadın liderliğinin bir temsil meselesi olmanın ötesinde, toplumların yönünü belirleyen temel bir kalkınma unsuru olduğunu belirtti. Teknolojinin hızla dönüştürdüğü çağda, yeni risk alanlarının dikkate alınması gerektiğini kaydeden Göktaş, "Dijital araçlar, kadınların güçlenmesi için önemli imkanlar sunarken çevrim içi taciz, mahremiyet ihlali, dijital takip ve teknoloji destekli şiddet biçimleri dikkatle ele alınması gereken hususlardır. Bu nedenle teknolojiye yaklaşımımız insan odaklı, hak temelli ve güvenlik eksenli olmalıdır" diye konuştu.

Göktaş, "Türkiye olarak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ve zararlı uygulamayla mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve çok boyutlu bir politika anlayışıyla sürdürüyoruz. Türkiye'nin bu tehditler karşısındaki tavrı sıfır toleranstır" vurgusunu yaptı.

Kalıcı sonuçlara ancak önleme, koruma ve güçlendirme politikaları birlikte ilerletildiğinde ulaşılabileceğini vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında bir araya gelen bizler, ortak bir coğrafyadan daha fazlasını paylaşıyoruz. Ortak bir hafızayı, vicdanı ve ortak bir sorumluluğu taşıyoruz. Daha adil, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir gelecek istiyorsak, kadınların potansiyelini sınırlayan engelleri birlikte kaldırmak zorundayız. Türkiye olarak, bu alanda sorumluluk üstlenmeye, tecrübemizi paylaşmaya ve İİT üyesi ülkelerle somut iş birliklerini büyütmeye hazırız."

MAARİF OKULU'NA ZİYARET

Bakan Göktaş, BM'deki programlarının ardından New Jersey'de bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret etti. Burada öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Göktaş, sınıfları gezerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Göktaş, Türkiye'nin yurt dışındaki eğitim kurumlarının kültürel bağların güçlendirilmesi ve eğitim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli rol üstlendiğine dikkat çekti.

Ziyaretin ardından New Jersey'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelen Göktaş, vatandaşlarla yakından ilgilendi, sohbetlerine eşlik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.