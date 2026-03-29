Beyaz Saray'ı da kuşattılar: "Krallara Hayır" diyen milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı
Beyaz Saray'ı da kuşattılar: "Krallara Hayır" diyen milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı

Beyaz Saray\'ı da kuşattılar: "Krallara Hayır" diyen milyonlarca kişi Trump\'a karşı sokağa çıktı
29.03.2026 21:42
ABD'de "Krallara Hayır" adıyla düzenlenen protestolar, ülke genelinde geniş katılımla gerçekleşti. Başkent Washington başta olmak üzere birçok eyalette milyonlarca kişi sokaklara çıktı. Gösterilerde, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin İran politikaları hedef alındı. Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık, Trump karşıtı sloganlar attı. Söz konusu protestoların, yaklaşan seçim sürecine etkileri tartışılırken, bazı değerlendirmelerde Trump'ın oy oranında düşüş yaşanabileceği yorumları yapıldı.

ABD tarihinin en geniş katılımlı protestolarından biri olarak kayıtlara geçen "No Kings" (Krallara Hayır) eylemleri, başkent Washington başta olmak üzere tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. 9 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı gösterilerde hedefteki isim Başkan Donald Trump olurken, Beyaz Saray'dan sert açıklamalar geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, son yılların en büyük siyasi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Başkan Donald Trump'ın politikalarına ve özellikle İran ile tırmanan savaş gerilimine karşı başlatılan "No Kings" protestoları, ülke genelinde milyonları meydanlara döktü.

Beyaz Saray'ı da kuşattılar: 'Krallara Hayır' diyen milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE TARİHİ İZDİHAM

Sosyal medya üzerinden organize olan ve kısa sürede 9 milyonun üzerinde kayıtlı katılımcıya ulaşan protestoların merkezi, her zamanki gibi Beyaz Saray oldu. Pennsylvania Bulvarı'nı hıncahınç dolduran kalabalık, Trump aleyhine sloganlar atarak yönetimi istifaya ve savaş politikalarından vazgeçmeye çağırdı. Havadan çekilen görüntüler, protestonun boyutunu ve Beyaz Saray çevresindeki insan selini tüm netliğiyle gözler önüne serdi.

İRAN SAVAŞI SİYASİ FATURAYI KABARTIYOR

Protestoların ana odak noktalarından biri, Trump yönetiminin İran'a yönelik sert tutumu ve savaş tamtamları oldu. Göstericiler, olası bir savaşın sadece bölgeyi değil, ABD'nin geleceğini de ateşe atacağını savunuyor. Siyasi analistler, sokaklardaki bu öfkenin Trump'a faturasının ağır olabileceğini ve yaklaşan seçim süreci öncesinde ciddi bir oy kaybına yol açabileceğini değerlendiriyor.

Beyaz Saray'ı da kuşattılar: 'Krallara Hayır' diyen milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı

BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ

Giderek büyüyen protestolara Beyaz Saray kanadından yanıt gecikmedi. Yapılan resmi açıklamada, meydanlardaki kalabalığın gerçek halk desteğini yansıtmadığı iddia edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sokaklardaki bu hareketlilik, gerçek bir kamuoyu desteğinden yoksun, sadece solcu finansman ağları tarafından finanse edilen ve manipüle edilen bir yapının ürünüdür."

EYLEMCİLERİN ÖFKESİ BURNUNDA

Hükümetin protestoları küçümseyen tavrı, eylemcilerin öfkesini daha da artırmış durumda. "Krallara Hayır" sloganıyla monarşik bir yönetim anlayışına karşı çıktıklarını belirten protestocular, talepleri karşılanana kadar meydanlardan ayrılmayacaklarını vurguluyor.

Son Dakika Dünya Beyaz Saray'ı da kuşattılar: 'Krallara Hayır' diyen milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beyaz Saray'ı da kuşattılar: "Krallara Hayır" diyen milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı - Son Dakika
