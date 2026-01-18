Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 24 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 266 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

HAMANEY İDDİAYI İLK KEZ DOĞRULADI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dün yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanların büyük hasara yol açtığını ve binlerce insanı öldürdüğünü" söylemişti. ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 90'a çıktığını duyurmuştu.

ESKİ İNGİLİZ VEKİL: ZEHİRLİ KİMYASAL MADDELER KULLANDILAR

Eski bir İngiliz milletvekili, incelediği "güvenilir bir rapora" atıfta bulunarak, İranlı yetkililerin ülkenin çağdaş tarihindeki en ölümcül protesto baskısında "zehirli kimyasal maddeler" kullanmış olabileceğini söyledi. Bill Rammell, GB News'e verdiği demeçte, "İnsanlar, protestoculara karşı bir tür zehirli kimyasal madde kullanıldığına inanıyor ve bu durum, yaralananlardan bazılarının günler sonra hayatını kaybetmesine neden oldu" dedi.

Newsweek daha sonra onun, haberin "güvenilir İran-Kürt kaynaklarından" geldiğini ancak henüz doğrulanmadığını söylediğini aktardı. Eski milletvekili, eğer bu iddialar doğruysa, İran'ın kendi vatandaşlarına karşı taktiklerinde "olağanüstü" bir tırmanışı temsil edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

8 Ocak'ta Iran International tarafından elde edilen bir videoda, İran'ın doğusundaki Sabzevar'da güvenlik güçlerinin protestoculara karşı alışılmadık silahlar kullandığı görülüyordu. Görüntülerde, Sabzevar sokaklarında konuşlandırılmış kum rengi araçlarda, tehlikeli kimyasal maddeler için tasarlanmış koruyucu kıyafetler ve maskeler giymiş kişiler görülüyor. Videoda, tehlikeli maddeler için uyarıyı gösteren koyu kenarlıklı sarı üçgen bir işaret de yer alıyor.

Öte yandan İran International tarafından elde edilen fotoğraflar, son ulusal ayaklanma sırasında İsfahan belediye binasının çatısında bulunan bir keskin nişancının protestocuları hedef aldığını gösterdi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.