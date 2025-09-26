BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

BM\'de Netanyahu protestosuna İran\'dan damga vuran hareket
26.09.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM'de konuşmasına başladığı anda çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu neye uğradığını şaşırırken İran heyetinin, İsrail saldırılarında İran'da hayatını kaybeden sivillerin fotoğrafını masaya bırakarak salonu terk etmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tutuklanma korkusuyla rota değiştirerek geldiği ABD'de, 80'inci Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye çıktı. Netanyahu konuşmasına başladığı anda çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etti.

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

NETANYAHU BOŞ SALONA KONUŞTU

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı. Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı ve Netanyahu'nun neredeyse boş olan salona konuştuğu görüldü.

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

BİNA GİRİŞİNDE PROTESTOCULARDAN TEPKİ

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

İRAN HEYETİNDEN PROTESTOYA DAMGA VURAN HAREKET

Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Politika, İsrail, Güncel, Gündem, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
Namaz sonrası bir anda yere yığıldı O anlar kameralarda Namaz sonrası bir anda yere yığıldı! O anlar kameralarda
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı
Dursun Özbek, Liverpool maçındaki puan hedefini açıkladı Dursun Özbek, Liverpool maçındaki puan hedefini açıkladı
AK Parti’den bir günde 1.700 program AK Parti'den bir günde 1.700 program
Formasını çıkarıp kırmızı görmüştü, Liverpool, Ekitike’ye cezayı kesti Formasını çıkarıp kırmızı görmüştü, Liverpool, Ekitike'ye cezayı kesti
Büyücü vurgunu Evden çıkanlar yok artık dedirtti Büyücü vurgunu! Evden çıkanlar yok artık dedirtti
Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek
38’lik delikanlı Giroud, oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi 38'lik delikanlı Giroud, oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi
Skandal Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı Skandal! Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı
Mbaye Diagne, 1. Lig’i sallamaya devam ediyor Mbaye Diagne, 1. Lig'i sallamaya devam ediyor

17:10
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin sessizliğini bozdu
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin sessizliğini bozdu
17:04
Dünyaya rezil oluyoruz İstanbul’un tarihi semtinde skandal görüntüler
Dünyaya rezil oluyoruz! İstanbul'un tarihi semtinde skandal görüntüler
16:32
Netanyahu, BM’de kürsüye “Düşman ülkeler“ haritasıyla çıktı İçlerinden biri sürpriz
Netanyahu, BM'de kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
16:22
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
16:10
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti
16:08
BM’de Netanyahu’ya protesto Katılımcılar salonu terk etti
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti
14:40
Erdoğan-Trump görüşmesine MHP’den ilk yorum
Erdoğan-Trump görüşmesine MHP'den ilk yorum
14:34
Güllü’nün cenaze programı belli oldu En yakınının yanına defnedilecek
Güllü'nün cenaze programı belli oldu! En yakınının yanına defnedilecek
14:15
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
14:09
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir
14:08
Kremlin’den Trump’ın Erdoğan’a yaptığı “yakıt“ çağrısına yanıt
Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "yakıt" çağrısına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 17:18:30. #7.12#
SON DAKİKA: BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.