Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Direniyor - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Direniyor

Çin, ABD\'nin Gümrük Vergilerine Karşı Direniyor

Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı pes etmeyeceğini ve güçlü bir tutum sergileyeceğini belirtiyor.

11.04.2025 23:02
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Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın sürekli artan gümrük vergileri karşısında neden pes etmediği sorusunun kısa yanıtı: Çünkü pes etmek zorunda değil.

Çin liderleri, "zorba" olarak niteledikleri Trump yönetiminin taleplerine teslim olmayacaklarını söylüyor. Ve dünyada bunu yapma gücü en yüksek ülke de Çin.

Gümrük savaşları başlamadan önce Çin ABD'ye devasa miktarda ihracat yapsa da, bu miktar Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yalnızca yüzde 2'sini oluşturuyordu.

Öte yandan Komünist Parti yıllar süren emlak krizi, yerel borçlanma balonu ve inatçı genç işsizliği gibi ekonomik sorunlarla karşı karşıyayken ABD'yle bir ticaret savaşına girmeyi kesinlikle tercih etmezdi.

Buna rağmen Çin halkına, ABD'den gelen saldırılara direnecek, güçlü bir pozisyonda oldukları mesajını verdiler.

Çin'in karşılık olarak getirdiği gümrük vergilerinin de ABD'li ihracatçıların canını nasıl yaktığının farkındalar.

Trump destekçilerine, Çin'i gümrük vergileriyle kolayca dize getireceğini söylese de bu iddia aşırı derecede yanıltıcı çıktı.

Pekin pes etmeyecek.

Çin lideri Şi Jinping, Cuma günü kendisini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e Madrid ve Avrupa Birliği'nin, Trump yönetiminin "tek taraflı ve zorbaca eylemlerine karşı birlikte direnmesi gerektiğini" söyledi.

Sanchez de buna yanıt olarak Çin'in ABD'yle yaşadığı gerilimin AB ile işbirliğini etkilememesi gerektiğini belirtti.

İki liderin görüşmesi, Pekin'in ABD'ye gümrük vergilerini bir kere daha artırmasından saatler önce gerçekleşti.

Öte yandan Çin ilk defa, bundan sonra ABD'nin yapacağı artışlara bir karşılık vermeyeceklerini de ekledi.

Önümüzdeki hafta Şi Malezya, Vietnam ve Kamboçya'yı ziyaret edecek. Bunlar, Trump'ın 90 günlüğüne dondurduğu gümrük vergilerinden en çok etkilenen ülkeler arasında.

Çinli bakanlarsa Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkelerden mevkidaşlarıyla ticarette işbirliğini artırmak üzere görüşmeler yürütüyor.

Bunlara ek olarak basında çıkan haberlere göre Brüksel ve Pekin arasında, Çin'den gelen otomobillere uyguladığı gümrük vergilerini kaldırmanın da gündeme geldiği müzakereler yürütülüyor.

Kısaca, Çin'in önünde çok fazla seçenek var.

Ve analistler iki süper gücün karşılıklı olarak gümrük vergisi artışlarının artık anlamsız bir noktaya ulaştığını, mevcut miktarın iki ülke arasındaki ticareti neredeyse tamamen kesme seviyesini geçtiğini belirtiyor.

Yani karşılıklı artışlar bundan sonra sembolik olmanın ötesine geçemeyecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning sosyal medya hesaplarında Mao Zedung'un, Kore Savaşı sırasında "Bu savaş ne kadar sürerse sürsün teslim olmayacağız" dediği bir konuşmasını paylaştı.

Bunun üstüne de kendi yorumunu yazdı: "Biz Çinliyiz. Provokasyonlardan korkmayız. Geri adım atmayız."

Çin hükümeti Mao'yu ileri sürdüğünde, işlerin ciddileştiğini anlarsınız.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Direniyor - Son Dakika

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