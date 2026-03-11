Çin'den İran'a beklenmedik uyarı: Asla onaylamıyoruz - Son Dakika
Çin'den İran'a beklenmedik uyarı: Asla onaylamıyoruz

Çin\'den İran\'a beklenmedik uyarı: Asla onaylamıyoruz
11.03.2026 11:27
ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın bölgeye yayılma riski artarken Çin'den yeni bir açıklama geldi. Pekin yönetimi, İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan ve siviller ile askeri olmayan tesisleri tehlikeye atan saldırılarını onaylamadığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun tarafından yapılan bu açıklama büyük ses getirdi.

ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşın bölgeye yayılma riski her geçen gün artarken, uluslararası aktörlerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Çin yönetimi, İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

BEKLENMEYEN UYARI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında Körfez bölgesindeki son gelişmelere değindi. Guo, sivilleri ve askeri olmayan tesisleri tehlikeye atan saldırıları onaylamadıklarını belirterek bu tür eylemlerin bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Sözcü Guo Jiakun, açıklamasında İran'ın adını doğrudan anmasa da son günlerde Körfez ülkelerini hedef alan saldırılara açık bir mesaj verdi. Guo, sivillerin ve kritik altyapıların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek tüm tarafların gerilimi artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun

KÖRFEZ BÖLGESİNDE GERİLİM YÜKSELİYOR

ABD ve İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer tesislerini hedef alan operasyonlarının ardından İran da bölgedeki bazı askeri üsler ve stratejik noktalar için misilleme saldırıları başlatmıştı. Bu saldırıların bazı Körfez ülkelerine yakın bölgeleri de etkilemesi, bölgesel güvenlik endişelerini artırdı.

Körfez ülkelerinde birçok stratejik tesis ve enerji altyapısı yüksek güvenlik önlemleri altına alınırken, bazı ülkeler hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi. Enerji piyasaları ve küresel ticaret açısından kritik öneme sahip olan Körfez bölgesindeki gerilimin büyümesi dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

PEKİN YÖNETİMİNDEN GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Çin yönetimi açıklamasında tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, sivilleri hedef alan saldırıların bölgesel istikrarı daha da tehlikeye atabileceğini belirtti. Pekin yönetimi, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların daha geniş bir savaşa dönüşmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Uzmanlara göre Çin'in bu açıklaması, hem Körfez'deki enerji güvenliğine verdiği önemin hem de bölgedeki çatışmaların küresel ekonomik dengeleri etkileyebileceğine dair kaygının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ÇİN NEDEN DEVREYE GİRİYOR?

Çin'in bu konuda devreye girmesinin birkaç önemli nedeni var. En temel sebep enerji ve ticaret güvenliği. Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından biri ve bu petrolün büyük kısmı Körfez ülkelerinden geliyor. İran-ABD-İsrail gerilimi Körfez'deki petrol tesislerini, limanları ve nakliye hatlarını tehdit ettiğinde bu durum doğrudan Çin ekonomisini etkiliyor. Bu yüzden Pekin yönetimi bölgedeki saldırılara karşı açıklama yaparak gerilimin büyümesini istemediğini gösteriyor.

Bir diğer neden Orta Doğu'daki siyasi nüfuzunu artırma isteği. Çin son yıllarda bölgede daha aktif bir diplomasi yürütüyor. Örneğin 2023'te Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik normalleşmeye arabuluculuk yapan ülke Çin olmuştu. Bu nedenle Pekin, bölgedeki krizlerde "dengeleyici güç" rolü oynamaya çalışıyor.

Çin'in İran ile de yakın ekonomik ve stratejik ilişkileri bulunuyor. İran, Çin'in "Kuşak ve Yol" projesinde önemli bir konumda ve iki ülke arasında uzun vadeli enerji ve altyapı anlaşmaları var. Ancak Çin aynı zamanda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi Körfez ülkeleriyle de güçlü ticari bağlara sahip. Bu yüzden Pekin genelde taraf tutmadan, sivilleri hedef alan saldırıları kınayan dengeli açıklamalar yapmayı tercih ediyor.

Son olarak Çin, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri etkisine karşı diplomatik bir alternatif güç olarak görünmek istiyor. Bu nedenle savaşın büyümesini istemiyor ve her fırsatta "gerilimi düşürme" çağrısı yapıyor.

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, İsrail, Körfez, Pekin, Dünya, İran

