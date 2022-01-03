Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4,5 yıl sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
BBC

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4,5 yıl sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

03.01.2022 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4,5 yıl sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle yakınlaşma arayışı içinde olduğu bir döneme rastlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesinden bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Erdoğan, son yıllarda ikili ilişkilerde yaşanan gerginliğin ardından, Suudi Arabistan'ın bölgedeki müttefikleriyle yaşanan gerilimi azaltmak için adımlar attığı bir dönemde, Şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki bir toplantı çıkışında Suudi Arabistan'la ilgili bir soru üzerine herhangi bir isim vermeden "Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi. Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" dedi.

Geçen Mayıs ayında da Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a gitmişti.

Kaşıkçı cinayeti sonrası artan gerilim

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'da gittiği Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın cesedi bugüne kadar bulunamadı.

Olayın ardında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın olduğu yönünde çeşitli istihbarat ve Birleşmiş Milletler raporları var.

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA, cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından verildiği sonucuna ulaşmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen 15 kişilik bir ekip tarafından başkonsoloslukta öldürüldüğüne ve hâlâ bulunamayan cesedinin parçalanarak ortadan kaldırıldığına inanılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Veliaht Prens bin Salman'ın adını telaffuz etmemesine rağmen o dönemde üst düzey Suudi yetkilileri suçlamıştı. Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat kaynakları uluslararası basına cinayetle ilgili çok sayıda bilgi sızdırmış; buralarda çıkan haberlerde de Muhammed bin Salman işaret edilmişti.

Veliaht Prens bu suçlamaları reddediyor, ancak ABD istihbaratının yayınladığı bir raporda, Salman'ın Kaşıkçı cinayetini onayladığı belirtiliyor.

Kaşıkçı cinayetinin ardından, Mayıs 2017'de Muhammed bin Salman'ın veliaht prens olmasıyla birlikte iki ülke arasında artan gerilim ve sorun alanları daha da büyümüştü.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyaret de, Suudi Arabistan'ın başını çektiği yedi Arap ülkesinin Katar'a ambargo uygulamasının ardından, Temmuz 2017'de gerçekleşmişti. Erdoğan, bu ziyarette ilişkilerinin daha iyi seyrettiği Muhammed bin Salman'ın babası da olan Kral Salman'la bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan'dan Türk ürünlerine 'ekonomik boykot'

Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinden sonra resmen olmasa da Türk ürünlerine boykot uyguladı.

Suudi Arabistan vatandaşlarına Türkiye'ye gitmemeleri ve Türkiye'den gayrimenkul almamaları çağrıları yapıldı.

Türk ihracatçılar da Suudi Arabistan gümrüklerinde kendilerine zorluk çıkarıldığını ve gecikmeler yaşandığını söylediler.

Suudi Arabistan'la Türkiye arasında sorun alanları; Arap ülkelerinde başlayan ayaklanmalarda Türkiye'nin Müslüman Kardeşler ve bağlantılı gruplara verdiği destek ve Katar ile yakın ilişkileri olarak sıralanabilir. Suudi Arabistan, çatışmaların yaşandığı ülkelerde Müslüman Kardeşler karşıtı gruplara silah ve para desteği verirken Katar'a da Haziran 2017'de ambargo uygulanmaya başladı.

Bu iki sorun, bölgedeki birçok ülke üzerinde de gerilim alanına dönüştü.

Mısır'da Müslüman Kardeşler üyelerinin cezaevine atıldığı ve idam edildiği 2013'teki darbeyi yapan yeni Sisi yönetimini Suudi Arabistan ve Körfez'deki en yakın ortağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekledi. Türkiye ise yeni yönetimi uzun yıllar "meşru görmediğini" açıkladı.

Libya'daki iç savaşta da Türkiye, Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Trablus hükümetine askeri destek verirken Suudi Arabistan; BAE ve Mısır'la birlikte, Trablus'u kuşatan Halife Hafter'in ordularına destek verdi.

Katar da ambargoyu büyük oranda Türkiye'nin desteğiyle atlattı.

2021 yılı boyunca sorunlu alanlarda ilerlemeler gözlendi. Ocak 2021'de Katar ve ambargo uygulayan ülkeler arasında anlaşma sağlandı, ambargo sona erdi. Ambargonun kalkmasının şartlarından biri olan "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kaldırılması" şartı da böylece ortadan kalkmış oldu.

Ardından Libya'daki iç savaş, ateşkes anlaşmasıyla sona erdi ve geçiş sürecine geçildi.

Son olarak da Türkiye ile Mısır arasında dışişleri bakanları seviyesinde görüşmeler ve normalleşme için üst düzey ziyaretler başladı. Türkiye, ülkeden yayın yapan Mısır yönetimi muhalifi televizyon kanallarına kısıtlama getirirken Eylül ayında Türk ve Mısırlı diplomatlar, Ankara'da bir araya geldi.

Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Ankara'yı ziyaret etti. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini desteklemekle suçladığı BAE'den bu üst düzey ziyaret, Körfez ülkeleriyle normalleşme için atılan adımların en büyüğü oldu.

Al Nahyan, 2012 yılından bu yana Türkiye'yi ziyaret eden en üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi oldu ve görüşmeler sonrasında Türkiye ile BAE arasında, 9 alanda Türkiye'ye doğrudan yatırım içeren anlaşmalar imzalandı.

Yatırım anlaşmaları enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarını kapsıyordu.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi de Türkiye ile BAE arasında yapılan anlaşmalar kapsamında 10 milyar dolarlık bir fonun tahsis edildiğini açıkladı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile BAE Merkez Bankası arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu da Aralık ayında BAE'yi ziyaret etti.

Türkiye'de enflasyonun yükseldiği ve TL'deki tarihi değer kaybına devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez, Suudi Arabistan ziyaretini açıkladı.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan 4,5 yıl sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjdesi: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjdesi: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek         
19:53
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün         
14:21
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjdesi: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek
19:39 Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak
19:38 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuşuyor
19:13 Galatasaray'da Fatih Terim hakkında tarihi karar
19:12 Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi
19:02 Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
18:33 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 20:02:44. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 4,5 yıl sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement