Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?

Geniş Video İzle

Adana'da düzenlenen Teknofest 2023 etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen adam ilan ederek ülkeye girişini yasaklayan İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "İsrail coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her türlü yola başvuruyor. Genel Sekreter Guterres'e utanmadan meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'nin BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Bir cinnet haliyle karşı karşıyayız." dedi.

04.10.2024 16:56  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen adam ilan eden İsrail'e sert tepki göstererek, "İsrail coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her türlü yola başvuruyor. Genel Sekreter Guterres'e utanmadan meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'nin BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Bir cinnet haliyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi (persona non grata)" ilan ederek ülkeye girişini yasaklayan İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir cinnet haliyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

"SEN KİM OLUYORSUN DA GUTERRES'E MEYDAN OKUYORSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bölgemizde son yılların en sancılı günleri yaşanıyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Çoluk çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz Siyonist İsrail tarafından katledildi. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti, şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. İsrail saldırılarında can veren Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerime bir kez daha rahmet diliyorum. İsrail coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her türlü yola başvuruyor. Genel Sekreter Guterres'e utanmadan meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'nin BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Bir cinnet haliyle karşı karşıyayız.

"VADEDİLMİŞ TOPRAKLARIN NE OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Tüm bunlara rağmen batılı güçler mühimmat gönderiyor. Dökülen her damla kana o bombaları atanlar kadar, bombaları temin edenler de ortaktır. Bölgemizde sadece Gazze ve Lübnan'la sınırlı kalamayacak bir sinsi plan ortaya konulmuştur. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. İsrail yönetimi her açıklamalarıyla, her haritayla asıl niyetini ortaya koyuyor. Komşularımızla işbirliğimizi ileriye taşıyoruz. savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmeye çalışıyoruz. Teknolojiyi sadece kullanana değil, üreten ve ihraç eden ülke olmaya emin adımlarla ilerliyoruz. Çok geniş bir alanda son derece güçlüyüz. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

10 Ağustos'ta Adana'ya gelmiş muhteşem bir projenin açılışını yapmıştık. Uluslararası Çukurova Havalimanı'mızıtüm bölgenin hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Şakirpaşa'yız. TEKNOFEST Adana'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adana bir başka güzel. Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olan gençleri var. Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, bilimin diliyle konuşan yüzbinlerce gencimiz var. Bilime, araştırmaya, teknolojiye meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

"ŞAKİRPAŞA DAHA HAYATİ GÖREVLER İNŞA EDECEK"

Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Şakirpaşa daha hayati görevler inşa edecek. TEKNOFEST sadece bir başlangıç. Burayı önemine uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Gençlerimize öz güven aşılayan bu güzide festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, tek tek teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de sizler gibi evlatları yetiştiren anne babalarımıza ediyorum. Katıldıkları yarışmalarda ödül alan takımlarımızı yürekten kutluyorum.

Bizim gönlümüzde Çukurova'nın çok ayrı bir yeri var. Torosların çocukları coğrafyamızın hilal uğruna, bekamız uğruna şehit düştüler. Bugün alnı ak huzur içinde yaşıyorsak ölümden korkmayan o aziz şehitlerimiz sayesindedir. Adana'nın verdiği şehitleri tüm şehitlerimizle rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

"TEKNOFEST'E ULAŞMAK ASLA KOLAY DEĞİLDİ"

Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi. 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. İçerden ve dışardan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar, gençler. Sizler Türkiye'nin umudusunuz. Sizler Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Zorluklara aldırmadan, sabırla hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. 'Yapamazsınız' diyen zihni köleleştirilmiş felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın, sabır acıdır, zordur. Ama meyvesi daima tatlıdır.

TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiyesi asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz. Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık.

Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık. Nereden, nereye? Savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık. İHA'larda dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız. Araştırma, geliştirme merkezi sayımızı sıfırdan bin 328'e çıkardık. Merkezinde siz gençlerimizin olduğu 21. Yüzyıl Türkiyesini, ilimle, teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yeni Türkiye'yi büyük ve güçlü Türkiye'yi yansıtan en önemli tablo bu sene 10'uncusu düzenlenen Teknofest'tir. Her geçen yıl katılımcı sayısı artan Teknofest, çok geniş yelpazedeki yarışmalarıyla teknoloji ekosistemine ışık tutuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İsrail\'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Antonio Guterres, Teknofest, Teknoloji, Politika, Güncel, İsrail, Adana, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sudem meliss:
    Yine boş konuşma yapıyor 15 24 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    artık seni kimse sallamıyor 22 yıldır kuru sıkı attığını biliyor herkes 8 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    millet yemiyor artık durup dururken savaş çıkaran adam 7 5 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Adanalılar bilmez Google amca bilir 8 4 Yanıtla
  • Murat:
    Helal olsun sana Recep Tayyip Erdoğan 2 6 Yanıtla
  • Tuncay null:
    savas kapimiza.dayandi sen genclerle miting yap Bahceli kurtarir seni beni ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:37:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement