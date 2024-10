Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İsrail\'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen adam ilan eden İsrail'e sert tepki göstererek, "İsrail coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her türlü yola başvuruyor. Genel Sekreter Guterres'e utanmadan meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'nin BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Bir cinnet haliyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi (persona non grata)" ilan ederek ülkeye girişini yasaklayan İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir cinnet haliyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"SEN KİM OLUYORSUN DA GUTERRES'E MEYDAN OKUYORSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bölgemizde son yılların en sancılı günleri yaşanıyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Çoluk çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz Siyonist İsrail tarafından katledildi. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti, şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. İsrail saldırılarında can veren Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerime bir kez daha rahmet diliyorum. İsrail coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her türlü yola başvuruyor. Genel Sekreter Guterres'e utanmadan meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'nin BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Bir cinnet haliyle karşı karşıyayız.

"VADEDİLMİŞ TOPRAKLARIN NE OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Tüm bunlara rağmen batılı güçler mühimmat gönderiyor. Dökülen her damla kana o bombaları atanlar kadar, bombaları temin edenler de ortaktır. Bölgemizde sadece Gazze ve Lübnan'la sınırlı kalamayacak bir sinsi plan ortaya konulmuştur. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. İsrail yönetimi her açıklamalarıyla, her haritayla asıl niyetini ortaya koyuyor. Komşularımızla işbirliğimizi ileriye taşıyoruz. savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmeye çalışıyoruz. Teknolojiyi sadece kullanana değil, üreten ve ihraç eden ülke olmaya emin adımlarla ilerliyoruz. Çok geniş bir alanda son derece güçlüyüz. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

10 Ağustos'ta Adana'ya gelmiş muhteşem bir projenin açılışını yapmıştık. Uluslararası Çukurova Havalimanı'mızıtüm bölgenin hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Şakirpaşa'yız. TEKNOFEST Adana'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adana bir başka güzel. Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olan gençleri var. Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, bilimin diliyle konuşan yüzbinlerce gencimiz var. Bilime, araştırmaya, teknolojiye meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

"ŞAKİRPAŞA DAHA HAYATİ GÖREVLER İNŞA EDECEK"

Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Şakirpaşa daha hayati görevler inşa edecek. TEKNOFEST sadece bir başlangıç. Burayı önemine uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Gençlerimize öz güven aşılayan bu güzide festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, tek tek teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de sizler gibi evlatları yetiştiren anne babalarımıza ediyorum. Katıldıkları yarışmalarda ödül alan takımlarımızı yürekten kutluyorum.

Bizim gönlümüzde Çukurova'nın çok ayrı bir yeri var. Torosların çocukları coğrafyamızın hilal uğruna, bekamız uğruna şehit düştüler. Bugün alnı ak huzur içinde yaşıyorsak ölümden korkmayan o aziz şehitlerimiz sayesindedir. Adana'nın verdiği şehitleri tüm şehitlerimizle rahmetle yad ediyorum.

"TEKNOFEST'E ULAŞMAK ASLA KOLAY DEĞİLDİ"

Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi. 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. İçerden ve dışardan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar, gençler. Sizler Türkiye'nin umudusunuz. Sizler Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Zorluklara aldırmadan, sabırla hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. 'Yapamazsınız' diyen zihni köleleştirilmiş felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın, sabır acıdır, zordur. Ama meyvesi daima tatlıdır.

TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiyesi asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz. Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık.

Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık. Nereden, nereye? Savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık. İHA'larda dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız. Araştırma, geliştirme merkezi sayımızı sıfırdan bin 328'e çıkardık. Merkezinde siz gençlerimizin olduğu 21. Yüzyıl Türkiyesini, ilimle, teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yeni Türkiye'yi büyük ve güçlü Türkiye'yi yansıtan en önemli tablo bu sene 10'uncusu düzenlenen Teknofest'tir. Her geçen yıl katılımcı sayısı artan Teknofest, çok geniş yelpazedeki yarışmalarıyla teknoloji ekosistemine ışık tutuyor."