Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelerine başladı

10.07.2023 18:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılarak görüşmelere başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir görüşme yapması planlanıyor. Tüm görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başladı. Üçlü zirvede liderler, İsveç'in NATO üyeliğini görüşecek.

İKİNCİ GÖRÜŞME AB KONSEYİ BAŞKANI İLE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel'in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30'da başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

Litvanya'da üçlü zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve Stoltenberg ile bir araya geldi

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'a ayak basar basmaz bir tweet attı. Türkiye'nin AB'de önünün açılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Litvanya'da üçlü zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve Stoltenberg ile bir araya geldi

"İTTİFAK DAYANIŞMASIYLA HAREKET ETTİK"

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.

Litvanya'da üçlü zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve Stoltenberg ile bir araya geldi

"BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.

Litvanya'da üçlü zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve Stoltenberg ile bir araya geldi

"50 YILDIR BİZİ AB KAPISINDA BEKLEYEN ÜLKELERE SESLENİYORUM"

Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

YORUMLAR
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Litvanya'ya ayak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet mesaj: AB'de önümüzü açın Litvanya'ya ayak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet mesaj: AB'de önümüzü açın

Recep Tayyip Erdoğan, Nato, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelerine başladı - Son Dakika


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