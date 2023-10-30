 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı - Son Dakika

Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı

Son Güncelleme: 30.10.2023 10:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul sırasında ilginç anlar yaşandı. Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, ellerini Erdoğan'ın omzuna koyup bir süre bir şeyler anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Bu esnada ekrana yansıyan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, tebrik sırasında Erdoğan'la bir süre sohbet etti. Ardından ellerini Erdoğan'ın omzuna koyan hahambaşı, bu şekilde bir şeyler anlatmaya çalıştı. O esnada Erdoğan'ın olan biteni şaşkınlıkla izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet'in 100. yılı dün ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akrabaları ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yakınları ile gazi ve şehit yakınları, bazı meslek grupları, gençler, engelliler ve sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı! Cumhuriyet Bayramı tebriklerine damga vuran görüntü

ELLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OMUZLARINA KOYDU

Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Davetliler, tebriklerini iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel verilen resepsiyona katıldı. Ancak Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği anlarda ilginç bir kare çekildi. Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın tebrik sırasında Erdoğan'a bir süre bir şeyler anlattığı ve ellerini Cumhurbaşkanı'nın omzuna koyduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı! Cumhuriyet Bayramı tebriklerine damga vuran görüntü

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Galatasaray'dan tartışma yaratacak Icardi kararı: İğneyle oynamaya devam edecek
10:46 İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti
10:39 Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı
10:37 1.7 milyar liralık ödeme yarın çay üreticilerinin hesaplarında olacak
10:36 Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu
10:20 Görüntüler kan donduruyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini araca bağlayıp sürüklediler
10:03 Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar?
09:58 Dağıstan'a inen İsrail uçağını basıp Yahudi arayan 60 kişi tutuklandı
09:54 Fenerbahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için tarihi iddia: Rekor kıracaklar
04:25 Kapalı köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 11:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement