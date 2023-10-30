Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Bu esnada ekrana yansıyan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, tebrik sırasında Erdoğan'la bir süre sohbet etti. Ardından ellerini Erdoğan'ın omzuna koyan hahambaşı, bu şekilde bir şeyler anlatmaya çalıştı. O esnada Erdoğan'ın olan biteni şaşkınlıkla izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet'in 100. yılı dün ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akrabaları ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yakınları ile gazi ve şehit yakınları, bazı meslek grupları, gençler, engelliler ve sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

ELLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OMUZLARINA KOYDU

Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Davetliler, tebriklerini iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel verilen resepsiyona katıldı. Ancak Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği anlarda ilginç bir kare çekildi. Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın tebrik sırasında Erdoğan'a bir süre bir şeyler anlattığı ve ellerini Cumhurbaşkanı'nın omzuna koyduğu görüldü.