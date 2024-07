DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Özgür Özel\'in Esad ile masaya oturma sözlerine tepki gösterdi

Dünya

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Esad'ı Erdoğan ile masaya oturmaya ikna edebilirim" sözlerine tepki göstererek, "Sen bu arabuluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun?" dedi.

Türkiye ve Suriye arasında son dönemde liderler düzeyinde yapılan karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşme sürecinin yeniden başlayabileceği olasılığını yeniden gündeme getirdi.

Bu süreçte normalleşmeye destek yönünde açıklamalar yapan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Temmuz'da T24'te yayımlanan röportajında, "Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun" demişti.

Salı günü partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bakırhan, "Sayın Özel, Erdoğan'la Esat, Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen bu arabuluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun sana da bize de Türkiye halklarına da bir yararı yok" ifadelerini kullandı.

Bakırhan Özel'in yapması gerekenin, " Rojava'da, Suriye'de insanların kendi geleceğine kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmak" olduğunu belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, Türkiye'nin Esad ile görüşmesine karşı olmadıklarını ancak "çözüm için bir görüşme" olması gerektiğini savunduklarını söyledi:

"Size mi kalmış iki Kürt düşmanı arasında arabuluculuk yapmak? Bu CHP'ye de size de uygun bir duruş değildir. Arabuluculuk isiyorsanız İran, Irak ve Suriye'de savaşa değil barış siyasetini hayata geçirecek bir politika için arabulucu olun.

"Biz ilkesel olarak Kuzey ve Doğu Suriye halklarının da Türkiye’nin de Esad ile görüşmesine karşı değiliz ama bu doğru bir görüşme olmalıdır; çözüm ve barış için olmalıdır. Bunun için tabii ki arabuluculuk da olabilir. Bu olmadığı sürece, Şamla, Tahranla, Bağdatla Kürt karşıtlığı üzerinden yapılan her görüşme, her ittifak bir gün oradan geri dönmeye ve çürümeye mahkumdur."

Ne olmuştu?

Özgür Özel T24 röportajında Türiye'deki sığınmacı sorunun çözümüyle ilgili şunları söylemişti:

"Müzakerelerin sonunda zaten eğer Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanırsa ve Türkiye'deki sığınmacıların oraya gideceği zemin oluşursa ve bütün bu sürece AB üyesi ülkeler de katkı sağlarsa sorun çözülür".

Özel, " Avrupa Birliği'nin desteğiyle Türkiye, Suriye, ABD ve Rusya aynı masaya mı oturacak sizin kafanızdaki formüle göre?" sorusuna, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli" yanıtını vermiş ve bunun için gönüllü olduğunu dile getirmişti:

"Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor."

CHP lideri Esad yönetimini ziyaret etmek üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştükten sonra, Şam'a gidebileceklerini ve "son derece iyiye giden bir diyalog içinde" olduklarını da eklemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Beşar Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek adına bir adım attığı anda karşılık vereceklerini söylemişti:

"Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk".

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının aktardığına göre Erdoğan olası bir davetin her an yapılabileceğini, Rusya ve Irak'ın bu konuda yaklaşımları olduğunu belirtmişti.

"Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?"