Depremde panik ataktan ölen Afra Nur, LGS'ye hazırlanıyormuş - Son Dakika
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Dünya

Depremde panik ataktan ölen Afra Nur, LGS'ye hazırlanıyormuş

Depremde panik ataktan ölen Afra Nur, LGS\'ye hazırlanıyormuş
03.06.2025 14:39
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, panik atak geçiren 14 yaşındaki Afra Nur Günlü hayatını kaybetti. Deprem, Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Manisa, Kütahya ve Denizli'de de hissedildi. Depremin ardından kriz masası kuruldu ve ilçede tarama ve teknik inceleme çalışmalarına başlandı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden 75 kişinin etkilendiğini, 1'i ağır, 5 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde panik atak nedeniyle hayatını kaybeden Afra Nur Günlü'nün (14) cenazesi, Fethiye'de toprağa verildi. Günlü'nün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlandığı öğrenildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden 75 kişinin etkilendiğini, 1'i ağır, 5 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 10,43 kilometre açığında olan depremin derinliğinin 67.91 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Manisa, Kütahya ve Denizli'de de hissedildi.

KRİZ MASASI KURULDU

Depremin ardından Marmaris Kaymakamlığı'nda kriz toplantısı düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığındaki toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AFAD, Kızılay, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yanı sıra ilçedeki arama-kurtarma alanında faaliyete gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının ardından AFAD ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede tarama ve teknik inceleme çalışmalarına başladı. AFAD koordinesinde yaklaşık 230 personelin sahaya çıkarak ilçe genelinde tarama çalışması yatığı kaydedildi. Bir vatandaşın evinde çatlak oluştuğu yönündeki ihbar sonrası adrese ekipler yönlendirildi. Ekiplerin, söz konusu evde teknik incelemelerinin sürdüğü bildirildi. Kriz masasının tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ve iletişimi kesintisiz sağlamaya devam ettiği belirtildi.

KIZ KARDEŞİYLE AYNI ODADALARMIŞ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem anında panik atak nedeniyle Çamköy Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi Afra Nur Günlü, hayatını kaybetti. Yakınları, deprem anında ablasıyla aynı odada kalan Afra Nur Günlü'nün aniden uyanıp, ayağa kalktığı ardından tekrar yatağına uzandığını söyledi. Bunun üzerine şüphelenen yakınları, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Günlü, kurtarılamadı. LGS'ye hazırlandığı öğrenilen Günlü'nün ani ölümü, yakınlarını üzüntüye boğdu.

Ailesinin 3 kız çocuğundan en küçüğü olan Günlü için Çamköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günlü, öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

VALİ AKBIYIK: 75 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, "Depremden 75 vatandaşımız etkilenmiştir. Bu hastalardan 5'i mahalinde tedavi edilmiş, 65'i tetkik ve tedavilerinin ardından şifa ile taburcu edilmiştir. Bir vatandaşımız vefat etmiş, 1'i ağır olmak üzere, toplam 4 vatandaşımızın hastanede yatarak tedavileri devam etmektedir. Ağır durumda olan vatandaşımızın, düşme sonucu kafa travması geçirdiği tespit edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmekte olup, vatandaşlarımızın sağlık durumları titizlikle izlenmektedir" dedi

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Depremde panik ataktan ölen Afra Nur, LGS'ye hazırlanıyormuş - Son Dakika

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