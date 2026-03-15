Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu

15.03.2026 18:02
ABD ve İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu için kritik önemde bulunan Uzay Araştırma Enstitüsü'nü bir kez daha vurdu. Tahran'ın batısındaki Taraşt bölgesinde düzenlenen saldırının ardından enstitü binası yerle bir olurken, büyük çaplı yangın çıktı.

ABD ve İsrail hava kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Taraşt bölgesinde bulunan Uzay Araştırma Enstitüsü'ne ortak bir hava saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu için stratejik öneme sahip olan enstitü binası, isabet eden füzelerin ardından tamamen yıkılarak yerle bir oldu.

SALDIRININ ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Saldırının ardından tesiste büyük çaplı bir yangın çıkarken, gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin pek çok noktasından izlendi.

İRAN'IN BALİSTİK FÜZE PROGRAMI İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Askeri kaynaklar, vurulan tesisin İran'ın balistik füze programı ve askeri uydu çalışmaları için kritik bir merkez olduğunu belirtti. Operasyonun ardından bölge güvenlik kordonuna alınırken, İran makamlarından saldırının boyutuna ve can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu hamle, bölgede tırmanan gerilimin en sert halkalarından biri olarak kayda geçti.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN UZAY ENSTİTÜSÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Uzay Enstitüsü, kurumun havacılık ve uzay birimi çatısı altında faaliyet gösteren ve temel amacı İran'ın askeri uydu kapasitesini geliştirmek olan stratejik bir merkezdir. Bu enstitü, özellikle Nur serisi askeri uyduların yörüngeye yerleştirilmesini sağlayan Kasid (Qased) ve Kaim-100 (Ghaem-100) gibi katı yakıt teknolojisine dayalı roket sistemlerinin AR-GE ve üretim süreçlerini yönetmektedir.

Sivil uzay ajansından farklı olarak daha kapalı ve savunma odaklı bir yapıya sahip olan enstitü, balistik füze teknolojisi ile uydu fırlatma araçları arasındaki sinerjiyi kullanarak İran'ın bölgesel istihbarat, gözetleme ve güvenli haberleşme ağını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

