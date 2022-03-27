Dışişleri Bakanı Blinken: ABD'nin Rusya için rejim değişikliği stratejisi yok - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya'da veya başka bir yerde rejim değişikliği planları olmadığını söyledi.

Blinken'in yorumları, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in iktidarda kalmasına izin verilmemesi gerektiğine ilişkin sözlerinin ardından geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Biden'ın Putin hakkındaki ifadelerine gönderme yaparak, Ukrayna'daki savaşın sözlü olarak tırmandırılmasına karşı uyarıda bulundu.

Biden, cumartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı konuşmanın sonunda, Putin için, "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz" ifadesini kullanmıştı.

Blinken, Biden'ın sadece Putin'in Ukrayna'ya karşı savaş açmasına izin verilemeyeceğine değindiğini söyledi.

Pazar günü İsrail'i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Blinken, "Başkan, Beyaz Saray dün gece sadece Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya veya başka ülkelere karşı savaş açma veya saldırganlığa girişme yetkisine sahip olamayacağını belirtti" dedi ve şöyle devam etti:

"Defalarca söylediğimiz gibi, Rusya'da veya başka bir yerde bir rejim değişikliği stratejimiz yok. Her zaman olduğu gibi, bu durumda da karar verecek olan söz konu su ülke halkıdır, Rus halkıdır."

Biden'ın konuşmasının hemen ardından Beyaz Saray'dan bir yetkili, Biden'ın rejim değişikliği çağrısı yapmadığını, Putin'in komşu ülkeler ve bölge üzerinde güç kullanmasına izin verilemeyeceğini vurguladığına dair açıklama yapmıştı.

Kremlin de Biden'ın konuşmasına bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağına Biden'ın karar veremeyeceği belirtildi, "Buna Biden karar veremez. Rusya devlet başkanını Ruslar seçer" denildi.

Macron'dan uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Biden'ın Putin'i "kasap" olarak nitelendirmesi ve "iktidarda kalamaz" sözlerinin ardından, Ukrayna'daki savaşın sözlü olarak tırmanmasına karşı uyarıda bulundu.

Fransız basınına yaptığı açıklamada Macron, amacın Ukrayna'da ateşkes ve ardından Rus birliklerinin geri çekilmesi olduğunu, bunun sözle veya eylemle tırmandırma yoluyla mümkün olamayacağını söyledi.

Macron, Ukrayna krizi boyunca Putin'le iletişimini sürdürdü ve önümüzdeki iki gün içinde, yoğun bombardımana maruz kalan liman kenti Mariupol'dan sivillerin tahliyesini organize etmek için Rus liderle konuşacağını söyledi.

Biden'ın konuşmasına eleştiri

Biden'ın yorumu, deneyimli ABD'li diplomat Richard Haass'ın da sert eleştirilerine yol açtı.

ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Haass, Twitter'da paylaştığı mesajda, Biden'ın konuşması "zor bir durumu daha zor ve tehlikeli bir durumu daha tehlikeli hale getirdi" diye yazdı ve şöyle devam etti:

"Bu çok açık. Hasarın nasıl geri alınacağı ise daha az açık; ancak (Biden'ın) baş danışmanlarının mevkidaşlarına ulaşıp, ABD'nin bu Rus hükümetiyle muhatap olmaya hazır olduğunu netleştirmelerini öneririm."

"… Savaşa ancak düşmanınızla son verebilirsiniz. Putin Rusya'sının suç işlemesi bu gerçeği değiştirmez. Rejim değişikliği ümit edilebilir ama stratejinizin temelini oluşturamaz."

ABD Putin'i köşeye sıkıştırmak istemiyor

Anthony Zurcher - BBC Kuzey Amerika Muhabiri

ABD Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı konuşmada Rusya Devet Başkanı Vladimir Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz" dedi.

Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın rejim değişikliği çağrısı yapmadığını, Putin'in komşuları üzerinde güç kullanmasına izin verilmemesi konusuna değindiği vurgulandı.

Bu açıkça bir geri çekilme girişimiydi; zira bunun Putin üzerinde daha fazla baskı yaratacağı ve onu daha da huzursuz edeceği yönünde bir endişe oluştu.

Askeri bir mücadele yürüten ve nükleer silahlara sahip bir ülkenin başkanı olduğu düşünüldüğünde, Amerikalılar Putin'i köşeye sıkıştırmak istemiyor.

Doğrudan rejim değişikliği çağrısı yapmak istikrarsızlığa neden olabilir ve öngörülemezliği artırabilir.

Ve bu koşullarda istenecek son şey, öngörülemezliktir.

Lviv'e roket saldırıları

Ukrayna'nın batısında Polonya sınırı yakında yer alan ve bugüne dek saldırılara hedef olmayan Lviv kenti de cumartesi günü yoğun roket ateşi altında kaldı.

Rusya'nın doğuya odaklanacağını söylemesine rağmen, batıda vuracağı birkaç hedeften biriydi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yarısı yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya uçak, tank ve füze savunma sistemleri tedarik etmeye çağırdı; ülkesinin Rus uçaklarını makineli tüfeklerle yenemeyeceğini söyledi.

Ukrayna'nın üst düzey insan hakları yetkilisi, Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilen tek büyük şehir olan Herson limanının insani bir felaketin eşiğinde olduğunu söyledi. Lyudmilla Denisova BBC'ye verdiği demeçte, şehrin etrafındaki bölgelerde yiyecek, su ve ilaç sıkıntısı olduğunu belirtti.

Luhansk'ta referandum

Rusya'nın devlete ait haber ajansı RIA'ya göre, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Paseçnik, "yakın gelecekte" bölgede Rusya'ya katılma konusunda bir referandum olabileceğini söyledi.

21 Şubat'ta Rusya, Luhansk ve Donetsk ayrılıkçı cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmen tanıdı ve üç gün sonra Ukrayna'yı işgal etmesinin yolunu açtı.