Hakan Fidan Kahire\'de Arap Birliği\'nde

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek 162. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katııyor. Türkiye, 13 yıl sonra ilk kez konseyde temsil edilecek.

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Kahire'deki toplantıda konseye hitap edeceğini ve muhataplarıyla ikili görüşmeler yapmayı .

Fidan'ın hitabında Türkiye-Arap Birliği ilişkilerini ve Gazze olmak üzere bölgesel meseleleri ele alması bekleniyor.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Mart ve Eylül aylarında bir araya geliyor.

Türkiye, son olarak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2011'deki toplantıya hitabında dışişleri bakanları konseyinde temsil edilmişti.

Toplantıya katılım için karar, Arap Birliği'ne geçen yıl geri alınan Suriye dahil üyelerin oy birliğiyle alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı görüşmeye davet edeceğini söylemişti.

Beşar Esad ise 25 Ağustos’ta Halk Meclisi’nde yaptığı konuşmada, normalleşme konusunda temkinli ifadeler kullanmakla birlikte görüşmelere başlamak için Türk askerlerinin çekilmesinin bir ön koşul olmadığını ifade etmişti.

Erdoğan İsrail’e karşı İslam ülkeleri ittifakı çağrısı yaptı

Türkiye ve Arap Birliği 2007'de siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğini artırmak için "Türk-Arap İşbirliği Forumu"nu kurdu.

Arap Birliği, 2010'da Türkiye'de diplomatik temsilcilik açtı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği de 2010'dan bu yana Arap Birliği'ne akredite durumda.

Arap Birliği, 2018'den itibaren Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki sınır ötesi askeri operasyonlarını eleştirdi.

Birlik ayrıca Türkiye'yi Arap ülkelerinin iç işlerine karışmakla suçladı, sınır ötesi harekâtlarını kınadı ve askerlerini üye devletlerin topraklarından çekme çağrısı yaptı.

Ancak Ankara'nın son yıllarda bölge ülkeleriyle diplomatik ilişkileri düzeltme adımları, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerine de yansıdı.

Hakan Fidan, Ekim 2023 ve Ağustos 2024'te Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü.

Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki de Şubat'ta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

Mayıs'ta düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde ise "Türkiye'nin Arap Devletlerinin İçişlerine Müdahalesi Hakkında Arap Bakanlar Komitesi" lağvedildi ve zirve bildirisinde yıllar sonra ilk defa Türkiye aleyhinde ifadeler yer almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül'de yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Mısır ve Suriye ile ilişkilerini geliştirmek için son dönemde attığı adımların, İsrail tarafından “artan yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmayı” amaçladığını söyledi.

Erdoğan ayrıca, İslam ülkelerinin İsrail'e karşı ittifak oluşturması gerektiğini ifade etti.

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