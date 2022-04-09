Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi - Son Dakika
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Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi

09.04.2022 12:53

Bella Thorne'un eski sevgilisi ABD'li YouTuber Tana Mongeau, Amerika'nın Calabasas şehrinde belediye binası önünde kıyafetini değiştirirken görüntülendi. Ünlü ismin, giysilerini değiştirirken birkaç kez iç çamaşırına kadar soyunması dikkat çekti. O anları görenler ise şaşkınlıklarına engel olamadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş bir kitleye hitap eden YouTuber Tana Mongeau, Calabasas şehrinde belediye binası önünde kıyafetini değiştirirken görüntülendi.

ETRAFTAN GEÇENLER ŞAŞIRIP KALDI

Tana Mongeau'nun sokakta üzerini değiştirdiği anlara tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüler sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR SERVET DEĞERİNDE

Tana, kıyafetinin değiştirirken iç çamaşırına kadar soyunması nedeniyle dikkat çekti. Ünlü fenomen, OnlyFans'ta da müstehcen pozlarıyla 6 milyon dolar kazandıktan sonra ikinci bir OnlyFans hesabı açtığını duyurmuştu.

Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı
Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı
Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı
Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı
Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı
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Amerika Birleşik Devletleri, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi - Son Dakika


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