Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş bir kitleye hitap eden YouTuber Tana Mongeau, Calabasas şehrinde belediye binası önünde kıyafetini değiştirirken görüntülendi.

ETRAFTAN GEÇENLER ŞAŞIRIP KALDI

Tana Mongeau'nun sokakta üzerini değiştirdiği anlara tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüler sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR SERVET DEĞERİNDE

Tana, kıyafetinin değiştirirken iç çamaşırına kadar soyunması nedeniyle dikkat çekti. Ünlü fenomen, OnlyFans'ta da müstehcen pozlarıyla 6 milyon dolar kazandıktan sonra ikinci bir OnlyFans hesabı açtığını duyurmuştu.