Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş bir kitleye hitap eden YouTuber Tana Mongeau, Calabasas şehrinde belediye binası önünde kıyafetini değiştirirken görüntülendi.
Tana Mongeau'nun sokakta üzerini değiştirdiği anlara tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüler sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.
Tana, kıyafetinin değiştirirken iç çamaşırına kadar soyunması nedeniyle dikkat çekti. Ünlü fenomen, OnlyFans'ta da müstehcen pozlarıyla 6 milyon dolar kazandıktan sonra ikinci bir OnlyFans hesabı açtığını duyurmuştu.
Son Dakika › Dünya › Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi - Son Dakika