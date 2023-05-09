Dünyanın en başarılı isimleri arasında gösterilen kişiler güne başlarken ne içiyor? - Son Dakika
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Dünyanın en başarılı isimleri arasında gösterilen kişiler güne başlarken ne içiyor?

09.05.2023 14:53

Güne başlamak için herkesin kendince rutinleri vardır. Kimi ilk iş olarak elini, yüzünü yıkamaya koşarken, kimimiz su içmeden gözlerimizi açamayız. Peki; dünyanın en başarılı isimleri güne başlarken ne içiyor?

Dünyanın en başarılı isimleri güne başlarken ne içiyor?

BİLL GATES

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un CEO'sunun kendisini geçmesine kadar dünyanın en zengin insanı olarak anılıyordu. 67 yaşındaki başarılı iş insanının sabahları ilk içeceği şaşırtıcı: Light Kola. Gates, blogunda ayrıca günde 3-4 kutu light kola içtiğini de ifade ediyor.

Dünyanın en başarılı isimleri güne başlarken ne içiyor?

HOWARD SCHULTZ

Dünyanın en başarılı kahve zincirlerinden Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz, tercihiyle şaşırtmıyor. Güne 5.30'da uyanarak başladığını söyleyen Schultz, ilk iş olarak kahve yapıyor. Schultz kahve olarak da 'espresso macchiato' ya da Starbucks'ın Endonezya çekirdekleriyle kavrulmuş filtre kahvesini tüketiyor.

Dünyanın en başarılı isimleri güne başlarken ne içiyor?

BARACK OBAMA

Eski ABD Devlet Başkanı Barack Obama yalnızca sabahları su, yeşil çay ve portakal suyu tüketiyor. 61 yaşında sağlıklı görüntüsüyle dikkat çeken eski ABD başkanı, nadiren kahve de içiyor.

Dünyanın en başarılı isimleri güne başlarken ne içiyor?

ELON MUSK

Tesla'nın kurucu CEO'su ve dünyanın en zengin ikinci adamı Elon Musk, işindeki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündem değiştirme becerisiyle de tanınıyor. Peki, Musk'ın bu enerjisi nereden geliyor? 51 yaşındaki Güney Afrika doğumlu iş insanı, güne başlarken kahvaltı etmiyor; yalnızca kahveyle gün başlangıcını yapıyor.

Dünyanın en başarılı isimleri arasında gösterilen kişiler güne başlarken ne içiyor?

VENUS WILLIAMS

ABD'li tenis efsanesi Venüs Williams, gün başlangıcıyla 'atlet' tanımının hakkını veriyor. Williams'ın gücünün arkasında her sabah içtiği 'smoothie'nin de payı var. Williams'ın sabah 'smoothie'sinde badem sütü, muz, protein tozu ve avokado var.

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