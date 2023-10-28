Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı. Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi. Çekimser kalan ülkeler arasında Irak ve Tunus'un yer alması dikkatlerden kaçmadı.
İsrail'in Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Şimdiye kadar 3 bin 38'i çocuk,7 bin 326 kişinin hayatını kaybettiği kentte bu akşam 7 Ekim'den beri yaşanan en yoğun hava saldırıları gerçekleşiyor.
Bombardımanlar sürerken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.
Genel Kurul, 120 evet, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla bağlayıcı olmayan kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Aleyhte oy kullan ülkeler Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, Mikronezya, İsrail, Nauru, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve ABD oldu.
BM Genel Kurumu oturumunda, Kanada'nın karar tasarısına ilişkin değişiklik talebi ise üye ülkelerce reddedildi. Kanada, tasarıya "Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının kınanmasının" eklenmesini talep etmişti.
"Acilen, tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim" sağlanması için çağrı yapılan karar için Tunus ve Irak gibi iki Müslüman ülkenin çekimser kalması ise oylamaya damga vurdu.
Son Dakika › Dünya › 2 Müslüman ülke, BM'nin ateşkes oylamasında çekimser kaldı - Son Dakika