2 Müslüman ülke, BM'nin ateşkes oylamasında çekimser kaldı

Taksici cinayetinde hem görüntü hem de diyaloglar dehşete düşürdü

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı. Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi. Çekimser kalan ülkeler arasında Irak ve Tunus'un yer alması dikkatlerden kaçmadı.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Şimdiye kadar 3 bin 38'i çocuk,7 bin 326 kişinin hayatını kaybettiği kentte bu akşam 7 Ekim'den beri yaşanan en yoğun hava saldırıları gerçekleşiyor.

KARAR TASARISI KABUL EDİLDİ

Bombardımanlar sürerken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

14 ÜLKE ALEYHTE OY VERDİ

Genel Kurul, 120 evet, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla bağlayıcı olmayan kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Aleyhte oy kullan ülkeler Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, Mikronezya, İsrail, Nauru, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve ABD oldu.

KANADA'NIN DEĞİŞİKLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

BM Genel Kurumu oturumunda, Kanada'nın karar tasarısına ilişkin değişiklik talebi ise üye ülkelerce reddedildi. Kanada, tasarıya "Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının kınanmasının" eklenmesini talep etmişti.

TUNUS VE IRAK ÇEKİMSER KALDI

"Acilen, tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim" sağlanması için çağrı yapılan karar için Tunus ve Irak gibi iki Müslüman ülkenin çekimser kalması ise oylamaya damga vurdu.



