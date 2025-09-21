Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidiyor - Son Dakika
Dünya

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidiyor

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu\'na katılmak üzere New York\'a gidiyor
21.09.2025 11:08
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gidecek ülke liderlerinin eşleriyle temaslarda bulunacak.

Emine Erdoğan, BM 80'inci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek. ABD'deki programları kapsamında BM Genel Kurulu'na katılacak liderlerin eşleriyle bir araya gelecek Emine Erdoğan, ayrıca bir dizi programa ev sahipliği yapacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

GÜÇLÜ AİLENİN TOPLUMDAKİ ROLÜ VURGULANACAK

İlk olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek Emine Erdoğan, BM 80'inci Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek 'Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma' temalı yan etkinliğe katılacak.

Bazı devletlerin aileden sorumlu bakan ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı programda, güçlü ailelerin, toplum içi ve toplumlar arası dayanışma ile sosyal uyumun geliştirilmesindeki rolü vurgulanacak, sağlam nüfus yapılarıyla dirençli toplumların inşasına katkısı ortaya koyulacak.

'ANADOLU'NUN HAZİNELERİ' SERGİLENECEK

Emine Erdoğan, 'Anadoludakiler' projesi kapsamında, Türkevi'nde düzenlenecek 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Anadolu'nun zengin ürün çeşitliliğinin, 'toprağın bereketi', 'mutfağın birikimi' ve 'ellerin becerisi' olmak üzere 3 temel başlıkta sunulacağı programda Emine Erdoğan, ağırlayacağı lider eşlerine Anadolu mutfağını tanıtacak. Etkinlikte, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti taşıyan seçkin Anadolu lezzetleri, lider eşlerine ikram edilecek.

MELANİA TRUMP'UN LİDER EŞLERİ ONURUNA VERECEĞİ RESEPSİYONA KATILACAK

Doğal malzemelerle geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen el sanatları ve zanaat eserlerinin de sergileneceği alanda, gıdayı saklamaktan Anadolu coğrafyasına özgü çeşitli tekniklerle pişirmeye, dönüştürmekten paylaşmaya ve hiçbir şeyi israf etmeden değerlendirmeye kadar Anadolu mutfağına ait bilgelikler de gösterilip anlatılacak.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayı da salondan dinleyecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın lider eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak Emine Erdoğan, burada lider eşleriyle temaslarda bulunacak. Emine Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın vereceği resmi akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eşlik edecek.

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE DUYARLILIĞI SERGİYLE TANITILACAK

Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenecek 'Sıfır Atık Mavi' sergisine katılacak.

Sergiyle, Türkiye'nin denizler, göller ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmalarının uluslararası ölçekte tanıtılması, 'Sıfır Atık Mavi' markası altında somut çevresel kazanımların ve farkındalık çalışmalarının sunulması ve küresel ölçekte çevre diplomasisini güçlendirecek iş birliği zemininin oluşturulması hedefleniyor.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi ortaklığıyla BM Genel Merkezi'nde düzenleyeceği 'Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Artırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket' başlıklı yan etkinliğine katılarak konuşma yapacak.

Programda, hükümetlerin, 2030 yılına kadar küresel çocukluk çağı kanseri hayatta kalma oranını en az yüzde 60'a çıkarma taahhütleri yeniden teyit edilecek, 5 yaşına kadar olan hayatta kalma oranını yüzde 90'a çıkarmayı hedefleyen küresel orak hücre girişimi, nadir ve yıkıcı çocukluk hastalıklarına karşı kararlı ve kapsamlı eylemler teşvik edilecek.

Emine Erdoğan, ABD'deki programları kapsamında bazı lider eşleri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmelerde de bulunacak.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidiyor - Son Dakika
