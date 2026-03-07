En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye devleri sollardı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayımladığı verilere göre balistik füze kapasitesine sahip ülkelerin envanteri ortaya kondu. Listede Çin yaklaşık 3 bin 100 füze ile ilk sırada yer alırken, Rusya 1.400, Amerika Birleşik Devletleri ise 1.300 balistik füze ile üst sıralarda bulunuyor.

Kuzey Kore'nin yaklaşık 1.000, İsrail'in 850 ve İran'ın ise 800 balistik füzeye sahip olduğu tahmin ediliyor. Türkiye ise 322 füze ile bu alanda dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Listede ayrıca Güney Kore ve Mısır'ın yaklaşık 190, Yunanistan'ın 165, Pakistan'ın 126 ve Belarus'un 98 balistik füzeye sahip olduğu belirtiliyor. Hindistan'ın 80, Birleşik Krallık ve Fransa'nın 64'er, Suudi Arabistan'ın ise 40 balistik füzesi olduğu ifade ediliyor.

Daha küçük envantere sahip ülkeler arasında Vietnam (24), Irak ve Yemen (18'er), Romanya, Türkmenistan ve Ermenistan (16'şar) bulunurken; Bahreyn (9), Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovakya (6'şar), Azerbaycan (4) ve Libya (3) füze ile listede yer aldı.

TÜRKİYE'NİN FÜZE KAPASİTESİ SADECE BALİSTİK SİSTEMLERLE SINIRLI DEĞİL

SIPRI verilerine göre Türkiye'nin envanterinde yaklaşık 322 balistik füze bulunuyor. Türkiye'nin füze kapasitesi yalnızca balistik sistemlerle sınırlı değil; kara, deniz ve hava savunma alanlarında geliştirilen çok sayıda yerli sistem de aktif olarak kullanılıyor.

Türkiye'nin kara konuşlu sistemleri arasında TAYFUN ve BORA balistik füzeleri öne çıkıyor. Tayfun'un testlerde 561 kilometre menzile ulaştığı açıklanırken, Bora'nın ise yaklaşık 280 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

Kara sistemlerinde ayrıca TRG-300 Kaplan, TRG-230, TRG-122, TRG-107 ve TRLG-230 gibi roket ve füze sistemleri bulunuyor. Bunun yanı sıra Kara Atmaca seyir füzesi de kara hedeflerine karşı kullanılan önemli sistemler arasında yer alıyor.

DENİZ VE HAVA SAVUNMASINDA YERLİ SİSTEMLER

Türkiye'nin deniz ve kıyı savunmasında ATMACA gemisavar füzesi ile ÇAKIR seyir füzesi dikkat çekiyor. Deniz platformlarında ayrıca AKYA ağır torpido, ORKA hafif torpido ve TEMREN tanksavar füze sistemi de kullanılıyor.

Hava savunma alanında ise SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemleri öne çıkıyor. SİPER'in yeni versiyonlarının 150 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabildiği ifade edilirken, HİSAR-A+ ve HİSAR-O sistemleri kısa ve orta menzilli hava savunmasında görev yapıyor. Omuzdan atılabilen SUNGUR ve deniz platformlarında kullanılan LEVENT sistemi de envanterde yer alıyor.

SIPRI VERİLERİNE GÖRE BALİSTİK FÜZE ENVANTERİNE SAHİP ÜLKELER

Çin — 3100 füze

Rusya — 1400 füze

ABD — 1300 füze

Kuzey Kore — 1000 füze

İsrail — 850 füze

İran — 800 füze

Türkiye — 322 füze

Güney Kore — 190 füze

Mısır — 190 füze

Yunanistan — 165 füze

Pakistan — 126 füze

Belarus — 98 füze

Hindistan — 80 füze

Birleşik Krallık — 64 füze

Fransa — 64 füze

Suudi Arabistan — 40 füze

Vietnam — 24 füze

Irak — 18 füze

Yemen — 18 füze

Romanya — 16 füze

Türkmenistan — 16 füze

Ermenistan — 16 füze

Bahreyn — 9 füze

Birleşik Arap Emirlikleri — 6 füze

Slovakya — 6 füze

Azerbaycan — 4 füze

Libya — 3 füze

Türkiye'nin aktif balistik füze sistemleri

TAYFUN — 561 km'ye kadar menzil (test verisi)

BORA — yaklaşık 280 km menzil

Türkiye'nin kara konuşlu füze ve roket sistemleri

TRG-300 Kaplan

TRG-230

TRG-122

TRG-107

TRLG-230

Kara Atmaca

Deniz ve kıyı savunma sistemleri