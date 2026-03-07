En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye devleri sollardı - Son Dakika
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye devleri sollardı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye devleri sollardı
07.03.2026 15:25  Güncelleme: 15:35
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye devleri sollardı
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre dünyada balistik füze envanterine sahip ülkeler ve tahmini füze sayıları açıklandı. Türkiye, yaklaşık 322 balistik füze ile dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayımladığı verilere göre balistik füze kapasitesine sahip ülkelerin envanteri ortaya kondu. Listede Çin yaklaşık 3 bin 100 füze ile ilk sırada yer alırken, Rusya 1.400, Amerika Birleşik Devletleri ise 1.300 balistik füze ile üst sıralarda bulunuyor.

Kuzey Kore'nin yaklaşık 1.000, İsrail'in 850 ve İran'ın ise 800 balistik füzeye sahip olduğu tahmin ediliyor. Türkiye ise 322 füze ile bu alanda dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Listede ayrıca Güney Kore ve Mısır'ın yaklaşık 190, Yunanistan'ın 165, Pakistan'ın 126 ve Belarus'un 98 balistik füzeye sahip olduğu belirtiliyor. Hindistan'ın 80, Birleşik Krallık ve Fransa'nın 64'er, Suudi Arabistan'ın ise 40 balistik füzesi olduğu ifade ediliyor.

Daha küçük envantere sahip ülkeler arasında Vietnam (24), Irak ve Yemen (18'er), Romanya, Türkmenistan ve Ermenistan (16'şar) bulunurken; Bahreyn (9), Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovakya (6'şar), Azerbaycan (4) ve Libya (3) füze ile listede yer aldı.

TÜRKİYE'NİN FÜZE KAPASİTESİ SADECE BALİSTİK SİSTEMLERLE SINIRLI DEĞİL

SIPRI verilerine göre Türkiye'nin envanterinde yaklaşık 322 balistik füze bulunuyor. Türkiye'nin füze kapasitesi yalnızca balistik sistemlerle sınırlı değil; kara, deniz ve hava savunma alanlarında geliştirilen çok sayıda yerli sistem de aktif olarak kullanılıyor.

Türkiye'nin kara konuşlu sistemleri arasında TAYFUN ve BORA balistik füzeleri öne çıkıyor. Tayfun'un testlerde 561 kilometre menzile ulaştığı açıklanırken, Bora'nın ise yaklaşık 280 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

Kara sistemlerinde ayrıca TRG-300 Kaplan, TRG-230, TRG-122, TRG-107 ve TRLG-230 gibi roket ve füze sistemleri bulunuyor. Bunun yanı sıra Kara Atmaca seyir füzesi de kara hedeflerine karşı kullanılan önemli sistemler arasında yer alıyor.

DENİZ VE HAVA SAVUNMASINDA YERLİ SİSTEMLER

Türkiye'nin deniz ve kıyı savunmasında ATMACA gemisavar füzesi ile ÇAKIR seyir füzesi dikkat çekiyor. Deniz platformlarında ayrıca AKYA ağır torpido, ORKA hafif torpido ve TEMREN tanksavar füze sistemi de kullanılıyor.

Hava savunma alanında ise SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemleri öne çıkıyor. SİPER'in yeni versiyonlarının 150 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabildiği ifade edilirken, HİSAR-A+ ve HİSAR-O sistemleri kısa ve orta menzilli hava savunmasında görev yapıyor. Omuzdan atılabilen SUNGUR ve deniz platformlarında kullanılan LEVENT sistemi de envanterde yer alıyor.

SIPRI VERİLERİNE GÖRE BALİSTİK FÜZE ENVANTERİNE SAHİP ÜLKELER

  • Çin — 3100 füze
  • Rusya — 1400 füze
  • ABD — 1300 füze
  • Kuzey Kore — 1000 füze
  • İsrail — 850 füze
  • İran — 800 füze
  • Türkiye — 322 füze
  • Güney Kore — 190 füze
  • Mısır — 190 füze
  • Yunanistan — 165 füze
  • Pakistan — 126 füze
  • Belarus — 98 füze
  • Hindistan — 80 füze
  • Birleşik Krallık — 64 füze
  • Fransa — 64 füze
  • Suudi Arabistan — 40 füze
  • Vietnam — 24 füze
  • Irak — 18 füze
  • Yemen — 18 füze
  • Romanya — 16 füze
  • Türkmenistan — 16 füze
  • Ermenistan — 16 füze
  • Bahreyn — 9 füze
  • Birleşik Arap Emirlikleri — 6 füze
  • Slovakya — 6 füze
  • Azerbaycan — 4 füze
  • Libya — 3 füze

Türkiye'nin aktif balistik füze sistemleri

  • TAYFUN — 561 km'ye kadar menzil (test verisi)
  • BORA — yaklaşık 280 km menzil

Türkiye'nin kara konuşlu füze ve roket sistemleri

  • TRG-300 Kaplan
  • TRG-230
  • TRG-122
  • TRG-107
  • TRLG-230
  • Kara Atmaca

Deniz ve kıyı savunma sistemleri

  • ATMACA gemisavar füzesi
  • ÇAKIR seyir füzesi
  • TEMREN tanksavar füzesi
  • AKYA ağır torpido
  • ORKA hafif torpido
  • Hava savunma füze sistemleri
  • SİPER Ürün-1
  • SİPER Ürün-2
  • HİSAR-A+
  • HİSAR-O
  • SUNGUR
  • LEVENT

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    yetersiz daha çok yapmalıyız ki kımse yan bakamasın 8 0 Yanıtla
