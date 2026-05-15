Erdoğan\'dan Türk dünyasına \'dijital vizyonda birlik\' çağrısı

15.05.2026 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarına 'dijital vizyonda birlik' ifadesini ekleme zamanının geldiğini belirtti. Erdoğan, dijital dönüşüm, yapay zeka, siber güvenlik ve ortak teknoloji projelerinde iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Türk dünyasının dijitalleşerek kalkınması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Zirve'ye ev sahipliği yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek başlayan Erdoğan, Türkistan şehrinin sembolik önemine dikkati çekti. Türkistan'ın Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bu kadim şehir; Orhun Abidelerinden Divanu Lügati't-Türk'e, Kutadgu Bilig'den Dede Korkut'a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu erenlerinin feyz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir" ifadelerini kullandı.

'TÜRK DÜNYASININ KKTC İLE İLİŞKİLERİNİ KUVVETLENDİREREK SÜRDÜRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) zirvede temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ı Türkistan Zirvesi'nde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum. Geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide iş birliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirve'mizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Geleceğe yön verme noktasında dijitalleşerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

'SİBER GÜVENLİK ALANINDAKİ EŞ GÜDÜM VE İŞ BİRLİĞİNİ DAHA İLERİYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin 'dijital vizyonda birlik' ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Bu vizyon; nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli, aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. İnanıyorum ki; cebir ve algoritmanın babası Harezmi'yi, felsefe ve mantığın piri Farabi'yi, eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn-i Sina'yı, astronomi biliminin önderleri Biruni, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu'yu yetiştiren bu münbit topraklardan yeni bilim insanları da çıkaracağız. Diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'yla teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin iş birliğini önemsiyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlarıdır. Siber güvenlik, bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Müteakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eş güdüm ve iş birliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sütunlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık tarihinin 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilanı hepimizin ortak başarısıdır. Ortak Türk Alfabesi'nin; eğitimden kültüre, akademik iş birliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk Dili Modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. 'Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi' tarzı modellerle bu alanda dijital iş birliğimizi güçlendirebiliriz."

'ORTA KORİDOR BAŞTA OLMAK ÜZERE ULAŞIM PROJELERİ ÖNCELİĞİMİZ OLMAYI SÜRDÜRECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerinin daha uzun yıllar öncelikleri olmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, "Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. 'TDT Plus' formatının bir an önce hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bizlerin ve bakanlarımızın artan temasları, Türk devletlerinin artık ortak meseleler karşısında üst düzey refleksler kazandığını teyit ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere; Orta Koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında iş birliğimizi artırmamız gerektiğini işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız. Teşkilatımız bünyesinde 'Savunma Sanayi Kurumları Toplantıları'nın düzenli olarak gerçekleştirilmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek 'COP31 İklim Konferansı'na da değinen Erdoğan, "Kasım ayında ülkemizde düzenleyeceğimiz COP31 İklim Konferansı'nı yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları öne çıkaran bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimin desteklenmesi için teknolojinin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeyi hedefleyen bir dönüşümün içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın 2027 Temmuz ayında yapılacak Genel Direktörlük seçimine adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu önemli görev için tüm Türk devletlerinin ortak adayı olarak göreceğinize inandığım Dr. Mehdi Eker'e kıymetli desteğinizi bekliyoruz" dedi.

TDT'nin bu yıl sona ermeden müteakip zirvesinde katılımcıları Ankara'da misafir etmekten bahtiyar olacağını aktaran Erdoğan, "Bu vesileyle Teşkilatımızın mevcut Dönem Başkanı Can Azerbaycan'a, Aile Meclisimizin bütünleşmesine yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e de fevkalade ev sahipliği için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, huzurlu bayram geçirmenizi diliyorum. Türkistan Zirvemizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:07:07.
