Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi - Son Dakika

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi

Son Güncelleme: 10.09.2023 19:17

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 2 bin 122'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 421'e yükseldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle merkez üssü çevresindeki bazı köylerin tamamen yok olduğu bildirildi.

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi

BİRÇOK KÖY TAMAMEN YOK OLDU

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti. Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti. Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi

ÜLKE GENELİNDE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas Kralı 6. Muhammed, toplantıda Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi

FAS KRALI, DEPREMZEDELER İÇİN TALİMATLAR VERDİ

Fas Kralı, en kısa sürede, depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi. Ayrıca, toplantıda arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, kurtarma ve tahliye süreçlerinin hızlandırılması, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda ve çadır gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acil önlemlerin alınmasına karar kılındı. Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca, zor şartlar altındaki depremzedelerle ilgilenilmesi, depremde evsiz kalanlara acil yardım ulaştırılması, barınma, beslenme ve tüm temel ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fas'taki depremle ilgili başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi

BAKAN KOCA: FASLI KARDEŞLERİMİZ İÇİN HAZIRIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fas'ın Marakeş şehrinde yaşanan ve şiddeti sonradan 7 olarak açıklanan deprem sebebiyle Bakanlığımızca deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmeler başlatılmış; acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazlar hazırlanmıştır. Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir." ifadelerini kullandı.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Deprem, Fas, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi - Son Dakika
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