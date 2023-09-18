Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı İzmir'de yapılacak ''Teknofest''e davet etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı İzmir'de yapılacak ''Teknofest''e davet etti

Son Güncelleme: 18.09.2023 08:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile ABD'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye çocuğuyla birlikte gelen Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türkevi'nde Elon Musk'ı kabul etti. Musk, toplantıya oğluyla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

Görüşmeye çocuğuyla geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a 'Teknofest' daveti

7. FABRİKA İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi. Basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Görüşmeye çocuğuyla geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a 'Teknofest' daveti

2 KİTAP VE FUTBOL TOPU HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

Görüşmeye çocuğuyla geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a 'Teknofest' daveti

Elon Musk, Türkevi, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı İzmir'de yapılacak ''Teknofest''e davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı İzmir'de yapılacak ''Teknofest''e davet etti - Son Dakika
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