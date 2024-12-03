Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi - Son Dakika
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Dünya

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

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Kuzey Kore'nin komünist tehditlerini gerekçe gösteren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan etti. Yeol, devlet karşıtı unsurların ortadan kaldırılacağını belirtirken, ülkede parlamento kapatıldı, milletvekillerinin meclis binasına giremediği belirtildi. Tüm siyasi parti, medya, yayıncılık faaliyetlerinin yasaklandığı ülkede savunma bakanlığı da orduya, "Teyakkuzda olun" çağrısı yaptı.

03.12.2024 16:58  Güncelleme: 17:09
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore yanlısı komünist unsurları devletin içinden temizlemek amacıyla sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

GÜNEY KORE'DE SIKI YÖNETİM KARARI

Asya ülkesi Güney Kore'den gelen haber dünya gündemine bomba gibi düştü. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Yeol, kararın Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içinden temizlemek hedefiyle alındığını duyurdu.

"KUZEY KORE'NİN KOMÜNİST TEHDİDİNDEN KORUMAK İÇİN BU KARARI ALDIK"

Yoon, canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmada, "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum. Karar anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." dedi.

"MUHALEFET DEVLET KARŞITI FAALİYETLERE BULAŞTI"

Muhalefeti de hükümeti felce uğratmak ile suçlayan Yoon, sıkıyönetim yoluyla demokratik ve özgür Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini söyledi. Bir televizyon kanalına konuşan Devlet Başkanı Yoon, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı. Yoon, muhalefet partilerinin ülkeyi krize sokmak için parlamentoyu rehin aldıklarını öne sürdü.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol

MUHALEFET, BÜTÇE TASARISINI REDDEDİNCE ÜLKE KARIŞTI

Sıkıyönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği ifade ediliyor.

SİYASİ PARTİ VE MEDYA FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı. Güney Kore ordusu, parlamento ve parti faaliyetlerinin yasaklandığını duyururken, tüm medya ve yayıncılık faaliyetlerinin kontrol altına alınacağını bildirdi.

PARLAMENTO KAPATILDI

Ülkenin ana muhalefet partisi, sıkıyönetim kararının ardından milletvekillerine seslenerek acil toplantı için Ulusal Meclis'e gelmeleri çağrısında bulundu. Parlamento kapatılırken, milletvekillerinin giriş yapamadığı ifade edildi. Yoon, 2022'de göreve geldiğinden bu yana muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemlerini dayatmakta zorlanıyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

"ORDU PARLAMENTO ÜYELERİNİ TUTUKLAYABİLİR"

Anamuhalefet partisi Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-Myung, kararın anayasaya aykırı olduğunu söylerken, sıkıyönetim kararını parlamentoda durdurmaya çalışacaklarını belirtti. Lee Jae-Myung, "Ancak ordu parlamento üyelerini tutuklayabilir" dedi.

İKTİDAR PARTİSİNDEN KARARA İTİRAZ

Ülkenin iktidar partisi olan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-Hoon da sıkıyönetim ilanının yanlış olduğunu, kararı engellemek için ellerinden geleni yapacağını belirtti.

WON, DOLAR KARŞISINDA SON İKİ YILIN DİP SEVİYESİNDE

Parlamento Başkanı'nın ise oturumu toplamak için parlamentoya gittiği bilgisi paylaşıldı. Ancak polis araçlarının parlamentoyu çembere aldığı belirtildi. Ülke para birimi Won, sıkıyönetim kararının duyurulmasıyla yüzde 1 değer kaybederek dolar karşısında son iki yılın dip seviyesine geriledi.

Güney Kore\'de sıkıyönetim ilan edildi

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Kemsl:
    bizde sıkıyönetime gerek yok,adamlar açık açık teroristim diyebiliyorlar. fakat fatih altayli gibi gerzekler demokrasi yok diyor 70 51 Yanıtla
  • Necip Şahin:
    Bizde kayyumu çok bulanlar demokrasi görsün. Mevzu devlet ve beka ise gerisi teferruattır. 72 34 Yanıtla
  • Özkan Baytok:
    Niye ki sebebi neydi bakan şimşek bi gitsin 1 ay hepsini hizaya sokar 41 5 Yanıtla
  • My Way:
    Ferhat nerdesin ey can ey yaprağım nerdesin gel bak Korede sikiyönetim olmuş 26 3 Yanıtla
  • Murat Derin:
    Birileri düğmeye bastı , tüm coğrafyada aynı anda sıkıntı patlayabilir mi ? Bakalım çıban nerede patlayıp tüm alanı kaplayacak. 16 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Koreli fabrikalar Türkiye ye akın edecek demektir bu 3 10 Yanıtla
  • Mustafa Iper:
    Hayırdır ne oldu acaba 10 1 Yanıtla
  • Özgür Keser:
    Ferhat Eser yorumun nedir güney Kore sıkı yönetim olmuş bak 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hayırdır kuzeydenmi kortunuz 6 2 Yanıtla
  • Mesut Aydoğdu:
    Gerek var mıydı 4 4 Yanıtla
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