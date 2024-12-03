Güney Kore\'de sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore yanlısı komünist unsurları devletin içinden temizlemek amacıyla sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.
Asya ülkesi Güney Kore'den gelen haber dünya gündemine bomba gibi düştü. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Yeol, kararın Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içinden temizlemek hedefiyle alındığını duyurdu.
Yoon, canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmada, "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum. Karar anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." dedi.
Muhalefeti de hükümeti felce uğratmak ile suçlayan Yoon, sıkıyönetim yoluyla demokratik ve özgür Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini söyledi. Bir televizyon kanalına konuşan Devlet Başkanı Yoon, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı. Yoon, muhalefet partilerinin ülkeyi krize sokmak için parlamentoyu rehin aldıklarını öne sürdü.
Sıkıyönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği ifade ediliyor.
Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı. Güney Kore ordusu, parlamento ve parti faaliyetlerinin yasaklandığını duyururken, tüm medya ve yayıncılık faaliyetlerinin kontrol altına alınacağını bildirdi.
Ülkenin ana muhalefet partisi, sıkıyönetim kararının ardından milletvekillerine seslenerek acil toplantı için Ulusal Meclis'e gelmeleri çağrısında bulundu. Parlamento kapatılırken, milletvekillerinin giriş yapamadığı ifade edildi. Yoon, 2022'de göreve geldiğinden bu yana muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemlerini dayatmakta zorlanıyor.
Anamuhalefet partisi Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-Myung, kararın anayasaya aykırı olduğunu söylerken, sıkıyönetim kararını parlamentoda durdurmaya çalışacaklarını belirtti. Lee Jae-Myung, "Ancak ordu parlamento üyelerini tutuklayabilir" dedi.
Ülkenin iktidar partisi olan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-Hoon da sıkıyönetim ilanının yanlış olduğunu, kararı engellemek için ellerinden geleni yapacağını belirtti.
Parlamento Başkanı'nın ise oturumu toplamak için parlamentoya gittiği bilgisi paylaşıldı. Ancak polis araçlarının parlamentoyu çembere aldığı belirtildi. Ülke para birimi Won, sıkıyönetim kararının duyurulmasıyla yüzde 1 değer kaybederek dolar karşısında son iki yılın dip seviyesine geriledi.
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